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Отраслевые новости: Энергетика

Борис Архипов назначен техническим директором Группы "Т Плюс"

Борис Архипов назначен техническим директором Группы Т Плюс

16 июня 2017, 15:04
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Борис Архипов, занимавший должность директора Оренбургского филиала «Т Плюс», назначен техническим директором Группы. Василий Белый, занимавший данную должность с 2010 года (до 2014 года – в «КЭС Холдинге»), продолжит работу в компании в качестве советника генерального директора.

Борис Архипов родился в 1973 году в городе Иванове. В 1995 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции». Имеет диплом Государственного университета управления по специальности «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике». Трудовую деятельность начал с должности мастера по ремонту оборудования Ириклинской ГРЭС ОАО «Оренбургэнерго». С 1998 года до 2005 года строил карьеру в ремонтных структурах энергетики Оренбуржья. После разделения ОАО «Оренбургэнерго» по видам деятельности в 2005 году Борис Архипов перешел в технический блок ОАО «Оренбургскую ТГК». В октябре 2013 года назначен исполнительным директором ОАО «Оренбургская ТГК» (реорганизована в Оренбургский филиал Группы «Т Плюс»).

Оренбургский филиал «Т Плюс» возглавил Валерий Великороднов, ранее занимавший должность главного инженера Оренбургского филиала.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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