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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Владимирэнерго" оперативно запитали потребителей города Владимира по резервным схемам после аварии на подстанции ПАО "ФСК ЕЭС"

Энергетики Владимирэнерго оперативно запитали потребителей города Владимира по резервным схемам после аварии на подстанции ПАО ФСК ЕЭС

16 июня 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Днем 16 июня 2017 года в результате технологического нарушения в работе энергооборудования ПАО «ФСК ЕЭС» произошло отключение 3-х подстанций филиала «Владимирэнерго» и одной подстанции ОАО «РЖД». В связи с этим был обесточен Юго-Западный и Западный районы города Владимира. Энергетики «Владимирэнерго» оперативно запитали жителей по резервным схемам электроснабжения. В настоящее время реализовывается комплекс мероприятий по сбору штатной схемы электроснабжения.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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