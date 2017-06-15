Энергетики "Владимирэнерго" оперативно запитали потребителей города Владимира по резервным схемам после аварии на подстанции ПАО "ФСК ЕЭС"

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Днем 16 июня 2017 года в результате технологического нарушения в работе энергооборудования ПАО «ФСК ЕЭС» произошло отключение 3-х подстанций филиала «Владимирэнерго» и одной подстанции ОАО «РЖД». В связи с этим был обесточен Юго-Западный и Западный районы города Владимира. Энергетики «Владимирэнерго» оперативно запитали жителей по резервным схемам электроснабжения. В настоящее время реализовывается комплекс мероприятий по сбору штатной схемы электроснабжения.
В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).