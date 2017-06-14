Гайский ГОК приобрел новое оборудование для отдела технического контроля

В отдел технического контроля Гайского ГОКа в рамках модернизации оборудования поступил новый сушильный шкаф немецкой фирмы «Binder».



«Сушильные шкафы необходимы для того, чтобы определить содержание влаги в товарной продукции и подготовить пробы руды и технологических продуктов обогащения к химическому или экспресс анализу Содержание влаги и содержание металлов является коммерческим свойством нашей продукции, мы должны знать, сколько мы отгрузили потребителю металла в концетрате. А чтобы рассчитать количество металла, нам нужно три вещи – его влажный вес, содержание влаги и содержание металлов» - объясняет начальник отдела технического контроля Алексей Ляпин. - И второе, влага в пробах, направляемых на все виды анализов, должна быть нулевая, поэтому сушке подвергаются все пробы руды, промпродуктов и готовой товарной продукции - медного и цинкового концентратов».



Преимущество нового оборудования – это режим конвекции, который в автоматическом режиме создает во внутреннем пространстве одинаковую температуру – 105-110 градусов, гарантированно не допуская никаких других изменений в продукте. По мнению специалистов, заслуживает внимание эргономика и безопасность оборудования. Благодаря отличной теплоизоляции, его удельное потребление электроэнергии на единицу продукции меньше, чем у оборудования, которое использовалось ранее. Все генерируемое тепло используется исключительно для того, чтобы удалить влагу из продукта, в окружающую среду оно не выходит, то есть внешние стенки шкафа практически не нагреваются.



Новый сушильный шкаф отличает и внутренний объем - около 1 кубического метра, который вмещает то большое количество проб, которые поступают на обработку.



«Пробы бывают разные – от 200 грамм, до килограмма, - говорит Алексей Ляпин, - в новом шкафу мы можем одновременно сушить порядка 15-20 проб одновременно, что соответственно говорит о повышении производительности».



Стоимость нового оборудования составляет порядка полумиллиона рублей.