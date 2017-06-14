 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Гайский ГОК приобрел новое оборудование для отдела технического контроля

Гайский ГОК приобрел новое оборудование для отдела технического контроля

16 июня 2017, 15:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

Обсудить на форуме

267 просмотров

 В отдел технического контроля Гайского ГОКа в рамках модернизации оборудования поступил новый сушильный шкаф немецкой фирмы «Binder».

«Сушильные шкафы необходимы для того, чтобы определить содержание влаги в товарной продукции и подготовить пробы руды и технологических продуктов обогащения к химическому или экспресс анализу Содержание влаги и содержание металлов является коммерческим свойством нашей продукции, мы должны знать, сколько мы отгрузили потребителю металла в концетрате. А чтобы рассчитать количество металла, нам нужно три вещи – его влажный вес, содержание влаги и содержание металлов» - объясняет начальник отдела технического контроля Алексей Ляпин. - И второе, влага в пробах, направляемых   на все виды анализов, должна быть нулевая, поэтому сушке подвергаются все пробы руды, промпродуктов и готовой товарной продукции - медного и цинкового концентратов».

Преимущество нового оборудования – это режим конвекции, который в автоматическом режиме создает во внутреннем пространстве одинаковую температуру – 105-110 градусов, гарантированно не допуская никаких других изменений в продукте. По мнению специалистов, заслуживает внимание эргономика и безопасность оборудования. Благодаря отличной теплоизоляции, его удельное потребление электроэнергии на единицу продукции меньше, чем у оборудования, которое использовалось ранее. Все генерируемое тепло используется исключительно для того, чтобы удалить влагу из продукта, в окружающую среду оно не выходит, то есть внешние стенки шкафа практически не нагреваются.

Новый сушильный шкаф отличает и внутренний объем - около 1 кубического метра, который вмещает то большое количество проб, которые поступают на обработку.

«Пробы бывают разные – от 200 грамм, до килограмма, - говорит Алексей Ляпин, - в новом шкафу мы можем одновременно сушить порядка 15-20 проб одновременно, что соответственно говорит о повышении производительности».

Стоимость нового оборудования составляет порядка полумиллиона рублей.

Компания: УГМК

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!