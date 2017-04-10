 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Инвестфонд развития ветроэнергетики, созданный "Фортум" и РОСНАНО, получил 1000 МВт в рамках конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии

Заявка в объеме 1,000 МВт совместного инвестиционного фонда развития ветроэнергетики, созданного «Фортум» и РОСНАНО, отобрана в рамках конкурса инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе использования ВИЭ.

​Заявка в объеме 1,000 МВт совместного инвестиционного фонда развития ветроэнергетики, созданного «Фортум» и РОСНАНО, была отобрана в рамках конкурса инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии. Доля «Фортум» в фонде развития ветроэлектроэнергетики составляет 50%. Заявки поданы на проекты, которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2018-2022 гг. Проекты будут реализованы в рамках договоров на предоставление мощности (ДПМ) сроком на 15 лет.

Инвестиционные решения будут производиться по каждому проекту отдельно в рамках общего мандата фонда развития ветроэлектроэнергетики. Доля участия «Фортум» в капитале инвестиционного фонда не превысит 15 млрд руб.
«Фортум» заявил о создании фонда развития ветроэлектроэнергетики 27 апреля 2017 года.

Всего на конкурс, который проводился с 29 мая по 9 июня 2017 года, выставлялось 1900 МВт ветрогенерирующих мощностей на период 2018-2022 гг. На конкурс было заявлено 2491 МВт.

Компания: ОАО "Фортум"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!