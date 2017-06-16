Кубаньэнерго увеличило пропускную способность питающих центров в Динском районе

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») установили более мощные трансформаторы на двух подстанциях в Динском районе Краснодарского края. Это позволит увеличить пропускную способность питающих центров, снизить риски технологических нарушений из-за перегрузки сетей и создать резерв мощности для подключения новых потребителей 19 населенных пунктов района.
На подстанции 35 кВ «Динская» энергетики установили новый силовой трансформатор мощностью 6 МВА. На ПС 35 кВ «Воронцовская» общая мощность нового трансформатора вдвое больше прежнего и составляет 4 МВА.
Подстанции «Динская» и «Воронцовская» – источники энергоснабжения для ряда социальных объектов и жителей 19 населенных пунктов Динского района. Чтобы увеличить пропускную способность электрических сетей, ремонтные бригады ранее заменили на отходящем от подстанции «Воронцовская» участке линии 10 кВ более 17 км неизолированного провода на провод с большим сечением.
– От надежной и безопасной работы трансформаторного оборудования зависит надежность работы всего электросетевого комплекса. Увеличение мощности снимет перегруз подстанций и улучшит электроснабжение потребителей, – отметил директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов.