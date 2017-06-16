"Ленэнерго" подготовилось к проведению Кубка Конфедераций

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подготовило и проверило электросетевую инфраструктуру объектов проведения Кубка Конфедераций FIFA. Игры пройдут в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.
Специалисты «Ленэнерго» провели испытания и необходимые ремонты кабельных линий и электросетевого оборудования на объектах, участвующих в проведении Кубка Конфедераций: гостиниц, тренировочных площадок и центрального стадиона на Крестовском острове. На круглосуточном дежурстве находятся 107 оперативно-выездных бригад, проводятся внеплановые осмотры линий и объектов.
Также «Ленэнерго» провело около 530 собственных тренировок и приняло участие в общегородских учениях по обеспечению надежного электроснабжения на объектах электросетевой инфраструктуры во время проведения Кубка Конфедераций.
С 14 июня 2017 года в «Ленэнерго» введен особый режим работы, запрещающий земляные работы, а также плановые переключения и ремонты на электросетевых объектах. Режим «технологической тишины» касается всех компаний ленинградской энергосистемы и будет действовать до завершения Кубка Конфедераций FIFA. С 25 мая 2017 года петербургские филиалы и дочерние общества электросетевой компании находятся в режиме повышенной готовности. В «Ленэнерго» созван и работает оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Максима Артемьева.