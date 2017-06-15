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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга добилась от своих ростовских контрагентов снижения дебиторской задолженности на 2,4%

МРСК Юга добилась от своих ростовских контрагентов снижения дебиторской задолженности на 2,4%

16 июня 2017, 09:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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В рамках масштабной работы ростовский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») добился в апреле 2017 года снижения просроченной дебиторской задолженности на 2,4%. По состоянию на 1 мая дебиторская задолженность составляет 4,3 млрд рублей, что на 90,1 млн меньше предыдущего месяца.

На 1 мая больше половины суммы (ок. 52%) долга приходится на гарантирующего поставщика Ростовской области ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 2,2 млрд рублей, из них просроченных платежей 1,4 млрд рублей. Остальная сумма долга приходится на сбытовые компании и прямых потребителей.

Электросетевая компания ведет как досудебную работу с должниками, так и активную претензионно-исковую деятельность, используя все инструменты действующего законодательства. Однако, должники осложняют рассмотрение дел в судебном порядке предоставлением некорректных данных по съему показаний приборов учета, установление достоверной информации затягивает время принятия решений, а в это время недобросовестные участники рынка накапливают долги, пользуются деньгами сетевой компании, мешая развитию и совершенствованию энергокомплекса Ростовской области.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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