Масштабная модернизация позволила "Электрокабелю" увеличить объемы производства силовых кабелей

В цехе №3 АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ) с начала 2017 года изготовлено силовых кабелей на низкое, среднее и высокое напряжение на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Прирост обеспечен в том числе масштабной модернизацией, начавшейся на ЭКЗ в 2016 году. В частности, в цехе №3 усовершенствовали линию EPL-30 для изолирования силовых кабелей на напряжение 6-35 кВ. В ближайшее время будет запущен второй экструдер на линии Rosendahl. «Два экструдера позволят нам одновременно накладывать на кабель внутреннюю оболочку, заполняющую промежутки между жилами, и наружную. Но они смогут работать и по отдельности. Модернизация производства создает условия для выпуска все более высокотехнологичной кабельной продукции, востребованной заказчиком», - пояснил начальник цеха №3 Константин Брагин.



По его словам, в цехе также завершилась большая работа по замене крановых путей. Заканчивается этап модернизации линии скрутки Drum-twister – уже установлены броне- и лентообмотчики. Техпереоснащение позволит увеличить количество операций на линии, добавив процесс экранирования кабелей.



«Перед нами стоят серьезные задачи. В ближайшие несколько лет планируются значительные инвестиции в производство – более 1 млрд рублей. Будет развиваться производство безгалогенных судовых кабелей и кабелей управления, фильерное производство. В планах – организовать выпуск кабелей на напряжение до 300-500 кВ. Все это позволит нам укрепить лидирующие позиции на российском рынке и расширить свое присутствие за рубежом» ,– говорит директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Владимир Иванов.