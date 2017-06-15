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Отраслевые новости: Россия

Минпромторг продолжит оказывать поддержку отечественному энергомашиностроению

Минпромторг продолжит оказывать поддержку отечественному энергомашиностроению

16 июня 2017, 10:01
Рубрика: Россия
Метки: ПМЭФ-2017, МИНПРОМТОРГ

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Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации   Василий Осьмаков и директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов посетили производственную площадку ПАО «Силовые машины» в г. Санкт-Петербурге. Рабочий визит состоялся в дни проведения ПМЭФ-2017.

«Силовые машины» – глобальная энергомашиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров отрасли. Производимое на ее предприятиях оборудование работает на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях в 57 странах мира.

Сейчас компания запустила новый крупный проект: «Силовые машины» и немецкая инжиниринговая компания LindeGroup открыли в г. Санкт-Петербурге совместное предприятие по выпуску теплообменного оборудования для установок сжижения и переработки природного газа. При этом, немецкая сторона является поставщиком технологий, а «Силовые машины» обеспечивают локализацию производства оборудования. Первая продукция уже в этом году отправится на строящийся Амурский газоперерабатывающий завод: предполагается, что это предприятие станет крупнейшим в России по переработке природного газа и самым большим – по производству гелия. 

В ходе делового визита представители Минпромторга России осмотрели промышленную площадку «Силовых машин» в г. Санкт-Петербурге, где производятся турбины и вспомогательное оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС. Стороны также обсудили перспективы развития отечественного энергетического машиностроения, а Василий Осьмаков проинформировал руководство компании об актуальных мерах государственной поддержки отрасли. В частности, 25 мая 2017 года Правительством Российской Федерации была продлена программа поддержки производства и реализации пилотных партий промышленной продукции с расширением перечня продукции, подпадающей под категорию средств производства. Субсидии предусматривают компенсацию до 50% от фактически понесенных затрат предприятий при производстве и реализации пилотных партий машиностроительной продукции. В текущем году Минпромторгом России планируется провести три новых отбора на право получения субсидии.

Компания: Минпромторг РФ

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