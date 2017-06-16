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Отраслевые новости: В мире

Moody's: Переход на возобновляемые источники энергии - риск для энергокомпаний Европы

Moody's: Переход на возобновляемые источники энергии - риск для энергокомпаний Европы

16 июня 2017, 17:26
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Декарбонизация энергетической отрасли и продолжающийся переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, ветра и солнца создают долгосрочные риски для энергетических компаний Европы, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.

"Переход на ВИЭ в Европе приносит различные проблемы для энергетических сетевых операторов", - приводит агентство слова вице-президента, старшего кредитного сотрудника Moody's Штефани Фёльц (Stefanie Voelz).

Агентство поясняет, что вызванные этим процессом изменение бизнес-моделей компаний, разработка технологий и совершенствование регулирования потенциально могут подорвать кредитные характеристики операторов региона в течение продолжительного периода.

Фёльц также отметила, что рост масштаба использования возобновляемых источников, связанный с инвестициями в электроэнергетические сети, создает риск для реализации уже действующих проектов. "Переход к декарбонизации ставит под сомнение использование природного газа на протяжении длительного периода времени", - привела она пример.

Moody's также отмечает, что крупные сетевые энергетические операторы могут медленно адаптироваться к изменениям производства и потребления ВИЭ, в то же время доступность их использования будет оставаться ключевым направлением для энергетических операторов.

Источник: ПРАЙМ.

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