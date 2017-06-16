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Отраслевые новости: Россия

На Урале появилось новое высокотехнологичное производство

На Урале появилось новое высокотехнологичное производство

16 июня 2017, 16:08
Рубрика: Россия
Метки: МАШИНОСТРОЕНИЕ

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Первое на Урале производство автоматизированных гальванических линий "Галур" для машиностроительных предприятий открылось в Екатеринбурге. Российские станкостроители ("КР Групп") открыли сборочный цех совместно с партнерами из Чехии (ESA Plating), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ в Екатеринбурге Александра Харлова.
 
По его словам, раньше на Урале такого производства не было. Александр Харлов выразил уверенность, что данное оборудование будет пользоваться спросом.
 
Гендиректор "КР Групп" Андрей Михайлов уточнил, что на начальном этапе было создано десять рабочих мест. "Мощность цеха составит 25-30 автоматизированных линий в год, мы можем работать в две - три смены. В создание производства на сегодняшний момент инвестировано порядка 30 млн рублей: это стоимость оборудования и строительства самого цеха", - добавил он.

Источник: и-Маш.

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