На ремонт оборудования и техобслуживание ПС "Лобва" филиал "Свердловэнерго" направит более 5 миллионов рублей

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 09:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Специалисты производственного отделения Серовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» реализуют ремонтное обслуживание оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Лобва», которую приобрела в собственность компания в 2016 году в соответствии с решением задачи по консолидации электросетевых активов в регионах присутствия.
В 2017 году на энергообъекте специалисты филиала «Свердловэнерго» выполнят значительный объем ремонтных и проектно-изыскательских работ. В частности, энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, коммутационное оборудование, осуществят техническое обслуживание вспомогательного оборудования, а также выполнят работы по диагностике подстанции и проверке релейной защиты и автоматики.
Кроме того, компания запланировала проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы оперативного тока с заменой аккумуляторной батареи, по установке средств охранно-пожарной сигнализации, нового ограждения подстанции. В настоящее время энергетики завершают ремонт силового трансформатора, капремонт ключевых элементов оборудования центра питания.
Комплексный подход по ремонту и техническому обслуживанию подстанции необходим для повышения надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов поселков Лобва, Лопаево, Коптяки, Ляля-Титово Новолялинского городского округа Свердловской области. На повышение надежности работы подстанции «Лобва», включая проектно-изыскательские работы, энергокомпания направит в 2017 году более 5 миллионов рублей.