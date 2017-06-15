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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На ремонт оборудования и техобслуживание ПС "Лобва" филиал "Свердловэнерго" направит более 5 миллионов рублей

На ремонт оборудования и техобслуживание ПС Лобва филиал Свердловэнерго направит более 5 миллионов рублей

16 июня 2017, 09:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения Серовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» реализуют ремонтное обслуживание оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Лобва», которую приобрела в собственность компания в 2016 году в соответствии с решением задачи по консолидации электросетевых активов в регионах присутствия.

В 2017 году на энергообъекте специалисты филиала «Свердловэнерго» выполнят значительный объем ремонтных и проектно-изыскательских работ. В частности, энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, коммутационное оборудование, осуществят техническое обслуживание вспомогательного оборудования, а также выполнят работы по диагностике подстанции и проверке релейной защиты и автоматики.

Кроме того, компания запланировала проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы оперативного тока с заменой аккумуляторной батареи, по установке средств охранно-пожарной сигнализации, нового ограждения подстанции. В настоящее время энергетики завершают ремонт силового трансформатора, капремонт ключевых элементов оборудования центра питания.

Комплексный подход по ремонту и техническому обслуживанию подстанции необходим для повышения надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов поселков Лобва, Лопаево, Коптяки, Ляля-Титово Новолялинского городского округа Свердловской области.  На повышение надежности работы подстанции «Лобва», включая проектно-изыскательские работы, энергокомпания направит в 2017 году более 5 миллионов рублей.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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