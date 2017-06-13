Новинка от IEK: реле контроля параметров электрической сети!

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 16:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента оборудования для решения задач различного уровня сложности в промышленной автоматизации и представляет новую линейку реле контроля параметров электрической сети!
Реле контроля параметров электрической сети производится в соответствии с ГОСТ, имеет все необходимые сертификаты качества, по своим характеристикам и функциональным возможностям соответствует высоким требованиям, предъявляемым в промышленной автоматизации.
Достоинства реле контроля параметров электрической сети IEK®
Ассортимент реле контроля параметров электрической сети
1. Реле контроля фаз IEK®
Применяется в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений. Предназначено для контроля перенапряжения и снижения напряжения любой из фаз, контроля порядка чередования фаз, обрыва и «слипания» фаз, обрыва нейтрали. Регулируемая задержка срабатывания — от 0.1 до 10 сек.
2. Реле контроля напряжения IEK®
Предназначено для контроля параметров напряжения сети и подачи команды исполнительным элементам.
Регулируемый порог на снижение напряжения: —30...+20%;
Регулируемый порог на повышение напряжения: —20...+30%;
Регулируемая задержка срабатывания: от 0.1 до 10 сек.
3. Реле контроля тока IEK®
Предназначено для контроля параметров электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам.