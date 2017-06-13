 
Подписаться на новости
Новости компаний

Новинка от IEK: реле контроля параметров электрической сети!

Новинка от IEK: реле контроля параметров электрической сети!

16 июня 2017, 16:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

Обсудить на форуме

280 просмотров

Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента оборудования для решения задач различного уровня сложности в промышленной автоматизации и представляет новую линейку реле контроля параметров электрической сети!

Реле контроля параметров электрической сети производится в соответствии с ГОСТ, имеет все необходимые сертификаты качества, по своим характеристикам и функциональным возможностям соответствует высоким требованиям, предъявляемым в промышленной автоматизации.

Достоинства реле контроля параметров электрической сети IEK®

  • Компактный корпус устройств на DIN-рейку (ширина модуля 18 мм);
  • Элементная база от ведущих производителей;
  • Полная техническая и консультационная поддержка ГК IEK;
  • Широкий ассортимент;
  • Оптимальное соотношение цена-качество.

Ассортимент реле контроля параметров электрической сети

  1. Реле контроля фаз IEK®;
  2. Реле контроля напряжения IEK®;
  3. Реле контроля тока IEK®.

1. Реле контроля фаз IEK®

Реле контроля фаз IEK

Применяется в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений. Предназначено для контроля перенапряжения и снижения напряжения любой из фаз, контроля порядка чередования фаз, обрыва и «слипания» фаз, обрыва нейтрали. Регулируемая задержка срабатывания — от 0.1 до 10 сек.

2. Реле контроля напряжения IEK®

Реле контроля напряжения IEK

Предназначено для контроля параметров напряжения сети и подачи команды исполнительным элементам.

Регулируемый порог на снижение напряжения: —30...+20%;

Регулируемый порог на повышение напряжения: —20...+30%;

Регулируемая задержка срабатывания: от 0.1 до 10 сек.

3. Реле контроля тока IEK®

Реле контроля тока IEK

 

Предназначено для контроля параметров электрического тока в сети и передачи команды исполнительным элементам.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!