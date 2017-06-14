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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Около двух миллиардов рублей направит Алтайэнерго на повышение надежности энергоснабжения региона

Около двух миллиардов рублей направит Алтайэнерго на повышение надежности энергоснабжения региона

16 июня 2017, 10:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АЛТАЙЭНЕРГО

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Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Николай Пантелеев принял участие в заседании Правительства Алтайского края. Основной вопрос повестки - итоги прохождения осенне-зимнего периода 2016 - 2017 годов и подготовка топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании региона в своем докладе отметил, что прохождение осенне-зимнего периода 2016/2017 филиалом «Алтайэнерго» осуществлялось в штатном режиме. В 2016 году в каждом производственном подразделении предприятия были разработаны и успешно реализованы мероприятия, обеспечивающие выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период.

Для оперативного устранения технологических нарушений в филиале создано 244 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 1162 человек и 406 единиц специальной техники. На базе семи производственных отделений филиала всегда готовы к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией – передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 1662 кВт.

Прошедший период ОЗП отличался большим количеством штормовых предупреждений, что увеличило частоту введения режимов повышенной готовности и особых режимов работы филиала. В РПГ персонал Алтайэнерго работал 17 раз, а в особом режиме – четыре раза.

Одним из важнейших этапов подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 годов является ремонтная кампания. Алтайские энергетики выполнят ремонт более полутора тысяч километров воздушных линий 35-110 кВ, около девяти тысяч километров воздушных линий 0,4-10 кВ. Подстанции 35-110 кВ будут отремонтированы в количестве 203 единицы, а ТП и КТП – около двух тысяч штук. Объем финансирования ремонтной программы Алтайэнерго составляет более полумиллиарда рублей.

Капитальные вложения инвестиционной программы Алтайэнерго также направлены на повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей. В 2017 году они составят около полутора миллиардов рублей. Наиболее крупные инвестпроекты предприятия: реконструкция подстанций 110/10кВ «Славгородская», «Шипуновская», «Пригородная», реконструкция воздушных линий 35 кВ «Коминтерн-Полуямки», «Целинное – Мартыново», «Третьяково – Староалейка». Кроме того, будет построено более 100 километров ЛЭП, напряжением 10 и 0,4 кВ.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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