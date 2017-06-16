Соревнования по комплексному обслуживанию оборудования подстанций прошли в Хабаровском крае

Лучших в комплексном обслуживании оборудования подстанций выбрали в хабаровском филиале АО «ДРСК». Соревнования среди бригад дух структурных подразделений энергопредприятия прошли в Комсомольске-на-Амуре.



В течение двух дней четыре команды из Хабаровска и города Юности, состоящие из работников служб релейной защиты, автоматики и измерений, специалистов по оперативным переключениям в распределительных сетях, электромонтеров по эксплуатации оборудования и мастеров, состязались за звание лучшей бригады по комплексному обслуживанию оборудования подстанций. В качестве тренировочной базы была выбрана подстанция 35/6 кВ «ЭТЗ».



В программу соревнований вошло семь этапов, три из которых носили производственный характер: конкурсантам предстояло произвести капитальный ремонт электрооборудования, оперативно заменить вышедший из строя проходной изолятор, а также выполнить ряд заданий по направлению релейной защиты и автоматики. Кроме этого, энергетики прошли испытания огнем, погасив возникшее на подстанции возгорание с соблюдением всех правил безопасности, и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Конкурсным жюри оценивалось и знание энергетиками нормативно-технической документации в области охраны труда, технической эксплуатации электросетей и пожарной безопасности.



- При судействе бригад приоритет отдавался охране труда. Кроме того, мы оценивали их качество выполнения заданий и только потом скорость, - отметил Валерий Лиханов, главный судья соревнований, заместитель главного инженера Хабаровских электрических сетей по управлению сетями.



По результатам прошедшего конкурса профессионального мастерства победителем была признана команда Северного РЭС Северных электрических сетей (Комсомольск-на-Амуре). Именно она представит хабаровский филиал в соревнованиях по комплексному обслуживанию оборудования подстанций среди бригад филиалов Дальневосточной распределительной сетевой компании в июле.



Всего восемь очков от первого места отделили электроэнергетиков Городского РЭС Центральных электрических сетей (Хабаровск), несмотря на то что сразу три члена команды стали лучшими в индивидуальном зачете по отдельным этапам конкурса. Бронза досталась бригаде Южного РЭС (Хабаровск), четвертое место – за командой Комсомольского РЭС.



- Ценность таких мероприятий – в возможности обмениваться опытом со своими коллегами и учиться у них чему-то новому. Особенно это важно для молодых специалистов, которых на нашем предприятии становится все больше, - прокомментировал Виктор Григорьев, старший мастер Городского РЭС, победитель в номинации «Лучший мастер».