Строители завершили сборку железнодорожной арки Крымского моста

На керченском берегу завершена сборка железнодорожного арочного пролета Крымского моста. Строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции, и теперь арочный пролет предстоит дооборудовать эксплуатационными элементами и подготовить к монтажу на фарватерные опоры. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".



"В железнодорожной арке – более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы, подвески и прочее. Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5,8 тысяч тонн. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры. Одновременно на керченской площадке продолжается укрупнительная сборка арочного пролета под автодорожную часть.



Он собран уже почти на 80 процентов", — рассказал начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков. Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.



"Собрать железнодорожный арочный пролет – это одновременно и масштабная, и ювелирная работа. Необходимо было с особой точностью собрать блоки между собой, выполнить почти четыре километра стыковых швов первой категории, закрутить свыше 600 тысяч штук, или 380 тонн, высокопрочных болтов. Это очень важный этап строительства Крымского моста. Нам еще предстоит выполнить работы по монтажу водоотвода, гидроизоляции, смотровых ходов для обслуживания арки, установить архитектурное освещение, а также окрасить конструкцию в сигнальный белый цвет. Визуально арка будет ярче других конструкций моста. Такая мера принята, в том числе, для безопасности судоходства и воздухоплавания в регионе", — рассказал заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.



По информации инфоцентра, железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тысячу тонн – он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, а арка выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесными конструкциями. Такая комбинированная система обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость пролетного строения к деформациям при движении тяжелых грузовых вагонов.



"Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах к моменту монтажа будет установлена судовая сигнализация. А так как арки – еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации", — рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" Виктор Галас. После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.



Источник: РИА Крым.