"Тюменьэнерго" идет навстречу садоводам

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Возможность передачи бесхозных электросетевых объектов на территории дачных кооперативов и товариществ в пригородах Тюмени и на юге области на баланс АО «Тюменьэнерго» обсудили представители энергокомпании с членами тюменского отделения Союза садоводов России. Мероприятия будут выполнены в рамках реализации утверждённой «дорожной карты» и позволят обеспечить надежное электроснабжение потребителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
Ненадлежащее обслуживание электрических сетей на территории садоводческих хозяйств, а также отсутствие квалифицированного персонала, необходимого для ликвидации нештатных ситуаций, не позволяют на сегодняшний день обеспечить надёжное бесперебойное электроснабжение СНТ, которых в регионе насчитывается более 370. Это серьёзно осложняет быт владельцам садовых участков.
Председатели садовых товариществ Тюмени выразили желание передать электросетевое имущество, находящееся на территории своих обществ, компании «Тюменьэнерго», которая со своей стороны предложила различные варианты передачи в зависимости от состояния оборудования, наличия правоустанавливающих документов и других обстоятельств. Это связано с тем, что документы на электросети у всех садовых обществ находятся в разной степени готовности, а подчас их вообще нет, поэтому с каждым обществом требуется прорабатывать процедуру передачи индивидуально. Стороны договорились продолжить совместную работу по обследованию, оценке состояния сетей и оформлению необходимых документов.
Напомним, Тюменская область в декабре 2016 года приступила к реализации проекта, решающего проблему электроснабжения и содержания электрических сетей садоводческих обществ. 29 декабря 2016 года заместитель губернатора Вячеслав Вахрин и председатель Тюменского регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров подписали «дорожную карту» по организации передачи электрических сетей, расположенных в границах садоводческих обществ, на баланс территориальных сетевых организаций и подключению построенных СНТ газовых сетей к распределительным газопроводам. В церемонии подписания также принимали участие заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго» – директор филиала «Тюменские распределительные сети» Антон Фирсов и директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.