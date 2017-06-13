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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Удмуртэнерго" повышает надежность подстанции "Воткинск"

Удмуртэнерго повышает надежность подстанции Воткинск

16 июня 2017, 09:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует инвестиционную программу 2017 года. Один из приоритетных проектов инвестпрограммы - техперевооружение подстанции 110 кВ «Воткинск».

Подстанция «Воткинск», одна из старейших в Удмуртии, была построена в 1959 году. В настоящее время этот энергообъект обеспечивает энергоснабжение одного из крупнейших районов Удмуртии, мощных оборонно-промышленных и коммунальных предприятий, а также водозаборных сооружений на Каме, снабжающих водой г. Ижевск.

Реализация проекта техперевооружения в 2017 году предполагает обновление электросетевого оборудования подстанции. В ходе реконструкции специалисты Удмуртэнерго выполнят замену выработавшего нормативный срок эксплуатации линейного и шинного разъединителей, масляных выключателей-110кВ ячеек ВМЗ-1, ВМЗ-2 на элегазовые, замену устройств релейной защиты автоматики.

Реконструкция оборудования позволит продлить срок эксплуатации ПС «Воткинск» ещё как минимум на 25-30 лет и существенно снизить затраты на её обслуживание. Уменьшится расход электроэнергии на собственные нужды энергообъекта. За счет отказа от использования трансформаторного масла в выключателях, значительно снизится уровень экологической опасности объекта. Монтаж нового оборудования позволит уменьшить время простоя при ремонтных работах, а также повысить безопасность персонала подстанции при произведении переключений и иных работ.

- Программа по техперевооружению подстанции разбита на несколько лет. В этом году инвестиции в проект составят более 50 миллионов рублей, - говорит заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Удмуртэнерго» Иван Лушников. – Поэтапная реализация инвестиционной программы по замене оборудования подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Воткинского района, крупных градообразующих предприятия города Воткинска, а также даст возможность технологического присоединения новых объектов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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