Угольная генерация может быть экологически безопасной. Но для ее перевода на новейшие технологии нужны господдержка и экономические стимулы

Таков основной вывод по итогам круглого стола «О Программе экологизации угольной генерации Российской Федерации», проведенного 9 июня комитетом Государственной Думы по энергетике.



Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный отметил, что экологический аспект энергетики сегодня выходит на первый план во всем мире. Российское государство также уделяет ему все большее внимание. В 2016 году Российская Федерация подписала Парижское соглашение по климату. Принят и вступил в силу Федеральный закон № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий переход предприятий ТЭК на наилучшие доступные технологии, в том числе, и по экологическим критериям.



Ситуация в угольной генерации сегодня является самой сложной в экологическом плане. В стране насчитывается несколько сотен электростанций и ТЭЦ, работающих на угле. Угольная генерация производит около 17% электроэнергии и около 20% тепла в России. Это позволяет делать вывод о её важной роли в общем энергобалансе страны и системообразующем – в региональных энергобалансах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. При этом угольные ТЭС существенно отстают в технологическом плане от современных требований, являются источником загрязнения окружающей среды за счет концентрирования большого количества вредных веществ в золошлаковых отходах и в выбросах в атмосферу. Не решена проблема утилизации и полезного использования золошлаковых отходов.



«Все это отрицательно сказывается на перспективах угольной генерации в стране, заставляет компании переводить генерирующие мощности на природный газ, сокращает ее долю в энергобалансе России. Но если запасов газа в стране – на десятки лет, то угля – на сотни. Поэтому повышение экологической и экономической эффективности угольной генерации, в том числе, и методами законодательного регулирования – стратегическая задача», подчеркнул Завальный.



Заместитель председателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов, курирующий угольную отрасль, подчеркнул важную роль угольной отрасли в мировом энергобалансе. В мировых масштабах этот вид топлива продолжает доминировать при производстве электроэнергии, обеспечивая более 40% общего объема ее выработки в мире. По прогнозам Международного энергетического агентства к 2025 году этот показатель будет не менее 25%, поскольку уголь остается наиболее распространенным и доступным топливом в мире, его разведанных запасов хватит более чем на 100 лет при потреблении на уровне 2013 г. При этом сегодня мировая экологическая политика во многом прицельно направлена против угля. Его принято считать экологически опасным как с точки зрения эмиссии парниковых газов, так и с точки зрения общего загрязнения окружающей среды. Такое отношение исторически обосновано, особенно в отношении отечественной угольной отрасли. Однако надо понимать, что в последние 20 лет в отрасли была проведена масштабная модернизация, которая уже сейчас позволила существенно снизить вредные выбросы в воздух, воду и почву. При этом существуют еще более современные технологии, и если при дальнейшей модернизации ориентироваться именно на них, можно достичь значительной экологизации. Однако, для этого необходимы меры государственной поддержки и стимулирования.



Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Виктория Венчикова сообщила, что с утверждением в апреле 2017г. в государственной Стратегии России в области экологической безопасности в стране ведется значительное преобразование экологической политики, цель которого – снижение негативного воздействия на окружающую среду. Важнейшим элементом этой политики является перевод критически важных с экологической точки зрения отраслей отечественной промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ), уже показавшие свою экономическую и экологическую эффективность. Угольная генерация отнесена к таким отраслям. Сегодня разрабатывается соответствующее нормативное обеспечение и справочники НДТ, которые позволят предприятиям оперативно сориентироваться в том, каким технологиям им следует отдать предпочтение. Справочники ориентированы в первую очередь на отечественные технологии с конкретными рекомендациями по освоению и замене основного и природоохранного оборудования. К тем же, кто не будет следовать предписанным законом требованиям по переходу на НДТ, будут применяться жестокие повышающие коэффициенты к ставкам платы за выбросы.



Однако, многие участники круглого стола, представляющие отрасль и экспертное сообщество, обратили внимание депутатов на несовершенство механизмов, заложенных в закон об НДТ. Внедрение НДТ в основном осуществляется путем увеличения финансовой нагрузки на предприятия угольной генерации, без возможности привлечения реальных экономических инструментов - льготного кредитования, налоговых льгот, учета затрат в тарифной политике. При этом вложенные инвестиции будут возвращаться слишком долго, так как единственный механизм их возврата – это ускоренная амортизация оборудования, которое признано НДТ, и зачет платы за негативное воздействие. При этом отсутствуют экономические модели оценки эффективность предлагаемых мер. Кроме того не ясно как данным подходом можно воспользоваться организациям с тарифицируемым видом деятельности. В связи с этим уже с самого момента принятия закона, который ввел такой механизм, назрела необходимость его дополнения конкретными механизмами экономического стимулирования.



Значительная часть выступлений на круглом столе были освящены проблеме использования золошлаковых отходов (ЗШО). По словам заместителя председателя комитета «Деловой России» по природопользованию и экологии Андрея Калачева, сегодня 73% ЗШО идут в отвалы, отравляя почвы и воды, всего 18% используются самими электростанциями и лишь 9% поступают в переработку и на рынок. Примерно у 110 крупных станций из 172 золоотвалы исчерпали свои мощности на приём ЗШО. У остальных станций срок их работы не превышает 10 лет. При этом зола – это ценное тенхогенное сырье, которое может быть использовано и в углехимии, и в строительной промышленности. Также в мировой практике золошлаковые отходы от сжигания угля в энергоустановках широко применяются при ликвидации горных выработок, угольных разрезов, то есть как природоохранное мероприятие. Для изменения подходов к ЗШО, повышения эффективности и привлекательности их утилизации и переработки, необходимы государственные программы софинансирования таких проектов. Экономически обоснованные проектные решения существуют уже сегодня.



Еще одной темой круглого стола стало Парижское соглашение по климату. Как отметил директор по стратегии АО «СУЭК» Владимир Тузов, борьба с выбросами парниковых газов имеет скорее экономические, чем экологические цели. Ряд развитых стран, преимущественно, европейских, заинтересован в ограничении зависимости от импорта энергоресурсов, что можно осуществить за счёт развития "безуглеродной" энергетики. Напротив, ограничение выбросов парниковых газов не входит в интересы стран-экспортёров ископаемого топлива, а также стран, производящих энергоёмкую продукцию. Вторая группа стран включает Россию и многие развивающиеся страны. При этом даже в ряде развитых стран, политики и эксперты в области энергетики высказывают опасения в отношении реализации радикальных мер по ограничению эмиссии парниковых газов. А в начале июня 2017 года президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из соглашения по климату, обосновав это решение невыгодностью для экономики страны. России нужен специальный план мер по реализации Парижского соглашения исходя из приоритетности учета задач социально-экономического развития Российской Федерации. Важно не допустить негативного влияния принимаемых решений на экономику страны, чтобы не ослабить позиции в глобальной конкуренции.



По итогам круглого стола Комитетом по энергетике будут утверждены рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства природных ресурсов и экологии и РФ, а также Государственной Думы в части обращения с золошлаковыми отходами, мер экономического стимулирования перехода на наилучшие доступные технологии, балансировки ценообразования на природный газ и уголь для развития межтопливной конкуренции, уточнения позиции России в отношении Парижского соглашения по климату. Павел Завальный призвал все заинтересованные стороны принять активное участие в их разработке с тем, чтобы наметить план реальных шагов по законодательному обеспечению экологизации угольной генерации на ближайшие четыре года.