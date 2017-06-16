 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Ейском районе раскрыто хищение 3,5 км провода ЛЭП

В Ейском районе раскрыто хищение 3,5 км провода ЛЭП

16 июня 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

205 просмотров

Специалисты службы безопасности Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») совместно с правоохранительными органами МВД России Ейского района раскрыли кражу алюминиевого провода с воздушной линии 0,4 кВ, проходящей неподалеку от поселка Пролетарский Ейского района.

В результате следственных действий было установлено, что двое жителей района в течение недели срезали алюминиевые провода с линии электропередачи, а затем сдавали их в ближайший пункт приема металла. В общей сложности было похищено более 3,5 км провода. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. Личность подозреваемых установлена. Они задержаны.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК «Кража». Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что в 2016 году в Ленинградском филиале было раскрыто 20 краж черного и цветного металла на общую сумму более 840 тыс. руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расхитителями возмещен ущерб на сумму порядка 200 тыс. руб.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!