В Ейском районе раскрыто хищение 3,5 км провода ЛЭП

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты службы безопасности Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») совместно с правоохранительными органами МВД России Ейского района раскрыли кражу алюминиевого провода с воздушной линии 0,4 кВ, проходящей неподалеку от поселка Пролетарский Ейского района.
В результате следственных действий было установлено, что двое жителей района в течение недели срезали алюминиевые провода с линии электропередачи, а затем сдавали их в ближайший пункт приема металла. В общей сложности было похищено более 3,5 км провода. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. Личность подозреваемых установлена. Они задержаны.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК «Кража». Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.
Отметим, что в 2016 году в Ленинградском филиале было раскрыто 20 краж черного и цветного металла на общую сумму более 840 тыс. руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расхитителями возмещен ущерб на сумму порядка 200 тыс. руб.