В связи с новыми тарифами на электроэнергию АО "Калмэнергосбыт" призывает жителей Калмыкии погасить долги

Современное состояние и тенденции развития композиции
16 июня 2017, 15:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») информирует население и приравненные к нему группы потребителей, проживающих на территории Республики Калмыкия, об изменении тарифов на электроэнергию с 01.07.2017 г.
Изменение цен (тарифов) установлено приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Калмыкия на 2017 год» №101-п/э от 22.12.2016 г. В соответствии с данным приказом, с 1 июля 2017 года одноставочный тариф для городского населения составит 4,38 руб./кВт.ч, для сельского населения – 3,07 руб./кВт.ч.
В связи с этим АО «Калмэнергосбыт» обращается ко всем бытовым потребителям, имеющим задолженность за ранее потребленную электроэнергию, с настоятельной просьбой погасить долги до вступления в силу новых тарифов на второе полугодие 2017 г.