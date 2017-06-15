Делегация "Единой России" во главе с Олегом Бударгиным посетила с рабочим визитом Монголию

Делегация Всероссийской политической партии «Единая Россия» под руководством члена Высшего совета партии, генерального директора компании «Россети» Олега Бударгина посетила с рабочим визитом столицу Монголии Улан-Батор.



Поездка стала ответным визитом на посещение Москвы руководством Монгольской Народной Партии в декабре 2016 года, в ходе которой состоялось подписание соглашения между двумя партиями.



В Улан-Баторе состоялся ряд встреч, на которых были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия в области межпартийного сотрудничества.



В частности, по поручению Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялась встреча Олега Бударгина с председателем Великого государственного Хурала Монголии Миеэгомбын Энхболдом.



Во время переговоров был поднят ряд ключевых вопросов, направленных на укрепление общественных, социальных и экономических связей между двумя странами.



Как отметили участники, комплексный подход при взаимодействии России и Монголии будет способствовать полному раскрытию потенциала государств, удовлетворению потребностей граждан, и как следствие, повышению роста их благосостояния.



Сторонами было уделено внимание развитию отношений в части обмена информацией об актуальных аспектах партийной работы, двухсторонних и международных отношениях, взаимной поддержке на международной арене.



Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Монголии в сфере электроэнергетики. Была отмечена тесная историческая связь двух энергосистем и обозначены перспективы продолжения их синхронного развития.



Обе партии заинтересованы в постоянном улучшении качества жизни граждан и создания максимально комфортных условий для социально-экономического развития обоих государств с минимально возможными затратами и рисками, а также с заботой об экологическом наследии.



Подводя итоги встречи, член Высшего совета Всероссийской партии «Единая Россия», генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и председатель Великого государственного Хурала Монголии Миеэгомбын Энхболдом выразили глубокую удовлетворенность результатами состоявшегося обмена мнениями и заявили об их высокой важности для взаимовыгодного сотрудничества, главной целью которого является всестороннее улучшение качества жизни в обоих государствах.



В настоящий момент, учитывая возрастающие потребности монгольской экономики в дополнительной мощности, рассматривается несколько вариантов их удовлетворения.



Компания «Россети», к примеру, обсуждает с коллегами строительство трансграничной линии электропередачи 500 кВ, которая может решить сразу несколько остро стоящих вопросов с электроснабжением российских и монгольских потребителей, на сегодняшний день лишенных доступа к качественной электроэнергии.



В рамках активного диалога между правительствами и энергетикам двух стран, рассматривается предложенный «Россетями» маршрут ЛЭП, который может пройти из Хакасии через Тыву - в Монголию, где позволит объединить изолированные энергорайоны страны в единую энергосистему, а затем вернется в Россию через Бурятию в Забайкальский край.



Именно поэтому участники переговоров подчеркнули, что строительство ЛЭП является крайне перспективной инициативой, т.к. её реализация позволит значительно снизить необходимые инвестиции в развитие энергосистем российских и целого ряда монгольских регионов, а также снять экологические риски, связанные с возможным строительством объектов гидрогенерации на реке Селенге и ее притоках.



По предварительным расчетам профильных специалистов, строительство одного дополнительного мегаватта гидрогенерации в Монголии примерно в 2 - 3 раза выше, чем стоимость строительства сетевой структуры для передачи мегаватта по обсуждаемому транзиту.



Создание новой электросетевой инфраструктуры является перспективным проектом, а предлагаемая линии в будущем может стать частью Большого Азиатского энергокольца, что, с одной стороны, ещё больше повысит надежность электроснабжения потребителей, а, с другой, принесет дополнительный доход всем участникам.



Олег Бударгин отметил, что по прогнозам экспертов, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет на 30%, и 75% этого роста будет приходиться именно на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



По этой причине предпринимаемые Россией, Японией, Южной Кореей и Китаем усилия по созданию Большого Азиатского энергокольца видятся как особенно перспективные. И российская сторона рассчитывает, что вскоре к четырем странам-участницам проекта может присоединиться и Монголия.