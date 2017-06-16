Энергетики вернули свет в дома жителей Тюменской области

Современное состояние и тенденции развития композиции
20 июня 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Благодаря оперативным действиям энергетиков электроснабжение потребителей юга Тюменской области восстановлено в полном объеме. Около двух суток специалисты «Тюменьэнерго» совместно с бригадами подрядных организаций ликвидировали последствия стихии. Часть потребителей была запитана от передвижных резервных источников электроснабжения.
Напомним, что из-за стихийных природных явлений произошли массовые аварийные отключения в населенных пунктах юга Тюменской области. Всего в зону отключения попало 15000 человек, однако уже в первые часы энергетики вернули свет в дома более 1500 тысяч жителей Тюмени и окрестностей по резервным схемам.
Однако, расслабляться рано. По данным МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления: дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с. Вследствие этого в филиале АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети с 20 часов 19 июня введён режим повышенной готовности.