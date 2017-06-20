 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Филиппины планируют использовать у себя российские АЭС малой мощности

Филиппины планируют использовать у себя российские АЭС малой мощности

20 июня 2017, 12:42
Рубрика: В мире
Метки: АЭС

Обсудить на форуме

203 просмотра

Филиппины не намерены возобновлять проект своей АЭС "Батаан", но планируют использовать российские ядерные реакторы малой мощности для обеспечения себя электроэнергией, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

Ранее западные СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о том, что Филиппины якобы планируют возобновить реализацию проекта своей атомной электростанции "Батаан".

"Нет. У нас нет таких планов. Мы изучали этот вопрос, но я не думаю, что (это имеет перспективы – ред.)", — сказал Соррета.

Как отметил дипломат, в Маниле изучали такую возможность, однако пришли к выводу, что ее реализация потребует субсидирования "миллиардов долларов".

"Наше министерство энергетики рассматривает вариант с более современными технологиями. Это связано в том числе с сотрудничеством с Россией. Такова наша позиция по данному вопросу. Мы просто хотим арендовать у России небольшие ядерные реакторы и разместить их на Филиппинах", — отметил посол.

АЭС "Батаан" была построена в 1984 году. Из-за разногласий между властями страны и подрядчиком, американской Westinghouse, станция так и не была введена в промышленную эксплуатацию. В 2008 году с целью возобновления национальной ядерной программы правительство Филиппин пригласило экспертов МАГАТЭ для обследования АЭС и составления рекомендаций. Однако после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году вопрос о судьбе филиппинской станции был отложен.

По мнению специалистов, перспективным вариантом обеспечения островных государств атомной генерацией является использование плавучих атомных электростанций с ядерными реакторами малой мощности. Юго-восточная Азия считается привлекательным районом с точки зрения использования плавучих АЭС.

В России сейчас сооружается первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" для энергоснабжения Чукотки. Что касается международного сотрудничества в этой области, то госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность сооружения совместно с Китаем серии из не менее шести плавучих атомных теплоэлектростанций.

Компания:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!