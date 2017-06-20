 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава "Ленэнерго" и бизнес-омбудсмен проведут общественный прием предпринимателей

Глава Ленэнерго и бизнес-омбудсмен проведут общественный прием предпринимателей

20 июня 2017, 13:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

161 просмотр

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») Роман Бердников совместно с Уполномоченным по делам предпринимателей по Санкт-Петербургу Александром Абросимовым проведут общественный прием представителей малого и среднего бизнеса по вопросам технологического присоединения.

Общественный прием пройдет 28 июня 2017 года. На нем представители бизнеса смогут получить адресные консультации, обсудить любые вопросы подключения к сетям, а также узнать особенности действующего законодательства в сфере технологического присоединения и меры по упрощению доступа к инфраструктуре.

Для того чтобы записаться на прием, необходимо пройти обязательную регистрацию: назвать суть вопроса, указать конкретные данные, необходимые для его проработки (к примеру, номер и дату заключения договора технологического присоединения) и оставить контакты для связи. Количество мест на общественном приеме ограничено, регистрация на мероприятие по телефону 8-800-700-14-71.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!