Курский филиал МРСК Центра - лауреат XVII межрегиональной Курской Коренской ярмарки

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стал лауреатом XVII межрегиональной Курской Коренской ярмарки, прошедшей с 16 по 18 июня 2017 года в Курской области. Диплом лауреата в торжественной обстановке заместителю генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александру Рудневскому вручил губернатор Курской области Александр Михайлов. Эта награда стала свидетельством значимости вклада коллектива энергетиков в социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности, создание условий для развития экономики и социальной сферы.



Курская Коренская ярмарка - известная площадка для налаживания и развития экономических связей и продвижения продукции предприятий и компаний Центральной России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Число желающих участвовать в ней в этом году превысило 10 000 человек. В рамках ярмарки прошел шестой Среднерусский экономический форум, в фокусе внимания участников которого была глобальная тема «Современная экономика в цифровом пространстве».



Курскэнерго принимало участие в ярмарке двенадцатый раз. Экспозиция предприятия разместилась в павильоне – «Регионы Центрального федерального округа». Специалисты филиала рассказали участникам и гостям ярмарки об основных видах деятельности Курскэнерго, о дополнительных услугах и сервисах, о новых технологиях, внедряемых на энергообъектах, и о порядке технологического присоединения объектов к сетям.



Энергетики также представили на ярмарке действующий макет автоматизированной системы учета электроэнергии, позволяющей экономить время, необходимое на снятие и передачу показаний приборов учета, подачу сообщений о некачественном электроснабжении, существенно снизить объемы электроэнергии, предъявляемые к оплате как «общедомовые нужды» при использовании в многоквартирных домах.



Для детей в рамках акции «Территория безопасности», направленной на обеспечение безопасности детей в лагерях отдыха и на природе в летний период, специалисты Курскэнерго организовали конкурсы рисунка на асфальте «Энергетика глазами детей» и «Безопасное электричество». Ребята с усердием рисовали цветными мелками опоры и линии электропередачи, дома с освещенными окнами, электромонтеров за работой. А затем в специально оборудованной палатке рассказывали энергетикам правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.



По итогам конкурсов всем участникам были вручены призы и красочные листовки с основными правилами электробезопасности.



На период работы ярмарки Курскэнерго обеспечило надежное электроснабжение населенного пункта Свобода, где она проходила. Для этого энергетиками были приняты дополнительные меры: организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, установлены дизель-генераторы, на постоянном дежурстве находилась специальная техника.



Все это позволило обеспечить участникам и гостям ярмарки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения соглашений.