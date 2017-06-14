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Курский филиал МРСК Центра - лауреат XVII межрегиональной Курской Коренской ярмарки

Курский филиал МРСК Центра - лауреат XVII межрегиональной Курской Коренской ярмарки

20 июня 2017, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стал лауреатом XVII межрегиональной Курской Коренской ярмарки, прошедшей с 16 по 18 июня 2017 года в Курской области. Диплом лауреата в торжественной обстановке заместителю генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александру Рудневскому вручил  губернатор Курской области Александр Михайлов. Эта награда стала свидетельством значимости вклада коллектива  энергетиков в социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности, создание условий для развития экономики и социальной сферы.

Курская Коренская ярмарка -  известная площадка для налаживания и развития экономических связей и продвижения продукции предприятий и компаний Центральной России, стран ближнего  и дальнего зарубежья. Число желающих участвовать в ней в этом году превысило 10 000 человек. В рамках ярмарки прошел шестой Среднерусский экономический форум, в  фокусе внимания участников которого была глобальная тема «Современная экономика в цифровом пространстве».

Курскэнерго  принимало  участие в ярмарке  двенадцатый раз. Экспозиция  предприятия разместилась в  павильоне – «Регионы Центрального федерального округа». Специалисты филиала  рассказали участникам и гостям ярмарки  об основных видах деятельности Курскэнерго, о дополнительных услугах и сервисах, о новых технологиях, внедряемых  на энергообъектах,  и о порядке технологического присоединения объектов к сетям.

Энергетики также представили на ярмарке действующий макет автоматизированной системы учета электроэнергии, позволяющей экономить время, необходимое на снятие и передачу показаний приборов учета, подачу сообщений о некачественном электроснабжении, существенно снизить объемы электроэнергии, предъявляемые к оплате как «общедомовые нужды» при использовании в многоквартирных домах.

Для детей в рамках акции «Территория безопасности», направленной на обеспечение безопасности детей в лагерях отдыха и на природе в летний период, специалисты Курскэнерго организовали конкурсы рисунка  на асфальте «Энергетика глазами детей» и «Безопасное электричество».  Ребята с усердием рисовали цветными мелками опоры и линии электропередачи, дома с освещенными окнами, электромонтеров за работой. А затем в специально оборудованной палатке рассказывали энергетикам правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.

По итогам конкурсов всем участникам были вручены призы и красочные листовки с  основными правилами электробезопасности.

На период работы ярмарки  Курскэнерго обеспечило надежное электроснабжение населенного пункта Свобода, где она проходила. Для этого энергетиками были приняты дополнительные меры: организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, установлены дизель-генераторы, на постоянном дежурстве находилась специальная техника.

Все это позволило обеспечить участникам и гостям ярмарки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения  соглашений.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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