На ЭБ-3 Запорожской АЭС впервые в Украине модернизируют гермооболочку реактора

На энергоблоке №3 ЗАЭС идет подготовка к модернизации, нацеленной на повышение уровня безопасности герметичного ограждения реакторной установки. Работа в этом направлении началась еще в 2012 году. И вот необходимое оборудование изготовлено, прошло испытания – и в ближайшее время будет установлено.



«Мероприятие под названием «Предотвращение раннего байпасирования гермооболочки» – решение для Украины новое. Да и в мире подобных сравнительно мало, – рассказал главный специалист по энергетическим реакторам Сергей Шигин. – Мы к нему двигались давно, и в этом году будем внедрять сначала на третьем энергоблоке, затем на первом и втором».



«Проанализировав мировой опыт повышения уровня безопасности энергоблоков ВВЭР-1000 мы взяли за основу положительный опыт АЭС «Темелин» (Чехия), – поделился начальник реакторного отделения службы главного специалиста по энергетическим реакторам Геннадий Нестеренко. – Там блоки такого же типа, как и у нас – и там, с целью повышения защитной функции гермооболочки, выполнена установка тугоплавких глушек», передает energo-news.ru.



Для блоков №1 и №2 два комплекта оборудования уже поставлены на Запорожскую АЭС. Их установка будет произведена во время плановых ремонтов этих блоков. А комплект для блока №3 был изготовлен в этом году. Приемо-сдаточные испытания проходили в мае на площадке завода-изготовителя компании SKODA JS a.s.



Ориентировочно с начала августа начнутся работы по монтажу данного оборудования – на это потребуется 20-25 рабочих дней. В Украине эта работа выполняется впервые. И впоследствии данный опыт будет распространяться на другие станции: Южно-Украинскую, Ривненскую.

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