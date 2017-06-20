 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

На ЭБ-3 Запорожской АЭС впервые в Украине модернизируют гермооболочку реактора

На ЭБ-3 Запорожской АЭС впервые в Украине модернизируют гермооболочку реактора

20 июня 2017, 12:34
Рубрика: Энергетика
Метки: АЭС

Обсудить на форуме

172 просмотра

На энергоблоке №3 ЗАЭС идет подготовка к модернизации, нацеленной на повышение уровня безопасности герметичного ограждения реакторной установки. Работа в этом направлении началась еще в 2012 году. И вот необходимое оборудование изготовлено, прошло испытания – и в ближайшее время будет установлено.

«Мероприятие под названием «Предотвращение раннего байпасирования гермооболочки» – решение для Украины новое. Да и в мире подобных сравнительно мало, – рассказал главный специалист по энергетическим реакторам Сергей Шигин. – Мы к нему двигались давно, и в этом году будем внедрять сначала на третьем энергоблоке, затем на первом и втором».

«Проанализировав мировой опыт повышения уровня безопасности энергоблоков ВВЭР-1000 мы взяли за основу положительный опыт АЭС «Темелин» (Чехия), – поделился начальник реакторного отделения службы главного специалиста по энергетическим реакторам Геннадий Нестеренко. – Там блоки такого же типа, как и у нас – и там, с целью повышения защитной функции гермооболочки, выполнена установка тугоплавких глушек», передает energo-news.ru.

Для блоков №1 и №2 два комплекта оборудования уже поставлены на Запорожскую АЭС. Их установка будет произведена во время плановых ремонтов этих блоков. А комплект для блока №3 был изготовлен в этом году. Приемо-сдаточные испытания проходили в мае на площадке завода-изготовителя компании SKODA JS a.s.

Ориентировочно с начала августа начнутся работы по монтажу данного оборудования – на это потребуется 20-25 рабочих дней. В Украине эта работа выполняется впервые. И впоследствии данный опыт будет распространяться на другие станции: Южно-Украинскую, Ривненскую.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!