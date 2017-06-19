На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа заменили мельницу

Современное состояние и тенденции развития композиции
20 июня 2017, 13:27
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
В отделении измельчения обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) продолжается техническое перевооружение. В частности, произведена замена шаровой мельницы на мельницу с увеличенным диаметром барабана с 3200 мм на 3600мм. Ее запуск в операцию доизмельчения коллективного (медно-цинкового) концентрата уже осуществлен. В настоящее время инженерная группа обогатительной фабрики производит отладку технологического режима работы установленного оборудования.
«Замена мельницы позволит добиться уменьшения фракции измельчаемой руды, – говорит и.о. начальника производственно-технического отдела обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК» Дим Алтынаманов, – это в условиях усложнения минералогического состава руды должно улучшить раскрытие сростков полезных компонентов от пустой породы и, в конечном счете, увеличить извлечение меди и цинка в концентраты».
Новое оборудование будет опробовано в переработке 9 сортов медных и медно-цинковых руд, поступающих на обогатительную фабрику Учалинского ГОКа с Учалинского, Узельгинского, Молодежного, Озерного и Западно-Озерного месторождений.