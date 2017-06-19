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Пресс-релизы

На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа заменили мельницу

На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа заменили мельницу

20 июня 2017, 13:27
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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В отделении измельчения обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) продолжается техническое перевооружение.  В частности, произведена замена шаровой мельницы на мельницу с увеличенным диаметром барабана с 3200 мм на 3600мм.  Ее запуск в операцию доизмельчения коллективного (медно-цинкового) концентрата уже осуществлен.  В настоящее время инженерная группа обогатительной фабрики производит отладку технологического режима работы установленного оборудования.

«Замена мельницы позволит добиться уменьшения фракции измельчаемой руды, – говорит  и.о. начальника производственно-технического отдела обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК» Дим Алтынаманов, – это в условиях усложнения минералогического состава руды должно улучшить раскрытие сростков полезных компонентов от пустой породы и, в конечном счете, увеличить извлечение меди и цинка в концентраты».

Новое оборудование будет опробовано в переработке 9 сортов медных и медно-цинковых руд, поступающих на обогатительную фабрику Учалинского ГОКа с Учалинского, Узельгинского, Молодежного, Озерного и Западно-Озерного месторождений.

Компания: УГМК
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