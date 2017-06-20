Права на строительство 5 мусоросжигательных ТЭС получили компании "Ростеха"

Права на строительство четырех тепловых электростанций, сжигающих мусор, в Подмосковье и одной в Татарстане получили компании "Ростеха" - АГК-1 и АГК-2, сообщает Ассоциация НП "Совет рынка".



Обе компании - АГК-1 и АГК-2 - согласно ЕГРЮЛ, на 100% принадлежат ООО "РТ-Инвест финанс". В свою очередь в ней 20% долей в уставном капитале принадлежат компании "РТ-Инвест", а 75% - ее гендиректору Андрею Шипелову. На сайте "Ростеха" говорится, что созданная в 2012 году "РТ-Инвест" осуществляет инвестиции на территории РФ, в том числе через создание и управление инвестиционными фондами. Доля "Ростеха" в "РТ-Инвест" – 25,01% от уставного капитала.



Конкурсный отбор проектов строительства электростанций на мусоре на 2020-2022 годы стартовал в начале июня и проходил в два этапа. Участники оптового рынка подали заявки в отношении пяти объектов: четыре в Москве и Московской области, один — в Татарстане. Совокупная заявленная мощность всех объектов — 335 МВт. Правила конкурса предполагают, что заявляемая плановая величина капзатрат на 1 кВт установленной мощности не должна превышать 380 тысяч рублей. При этом финальная величина капзатрат по всем пяти объектам составила 378,7 тысячи рублей.



Планируется, что АГК-1 построит четыре альтернативные тепловые электростанции - "Солнечногорск", "Воскресенск", "Наро-Фоминск" и "Ногинск" по 70 МВт. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года. Все они расположены в Московской области, говорится в материалах ассоциации.



Кроме того, право на строительство ТЭС "Казань" в Татарстане с вводом в 2022 году получила другая компания "Ростеха" - АГК-2. Плановый объем установленной мощности электростанции составляет 55 МВт.

Источник: ПРАЙМ.