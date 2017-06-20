 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

"Швабе" и Росатом договорились о научно-техническом взаимодействии

Швабе и Росатом договорились о научно-техническом взаимодействии

20 июня 2017, 15:38
Рубрика: Россия
Метки: РОСАТОМ, ШВАБЕ

Обсудить на форуме

27 просмотров

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали российский оптико-электронный холдинг "Швабе" и госкорпорация Росатом.

Документ предусматривает совместную разработку и реализацию долгосрочной стратегии создания условий для проведения передовых исследований и разработок с последующей коммерциализацией их результатов. В рамках партнерства планируется создать среду и сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов для воспроизводства инновационных идей и концентрации ресурсов с целью решения задач внедрения новых, прорывных научно-технических и научно-технологических решений в приоритетных сферах научного и технологического развития и модернизации экономики.

"В рамках данного научно-технического взаимодействия "Швабе" готов применить весь накопленный опыт в области инновационной деятельности и высоких технологий. Одним из важных результатов такой кооперации станет реализация проектов, способствующих развитию наукоемкого сектора российской промышленности и отечественной науки", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев на церемонии подписания соглашения.

По словам заместителя генерального директора Росатома Вячеслава Першукова, соглашение является важным шагом в объединении усилий, направленных на формирование полного цикла инновационного процесса.

Стороны определили ряд ключевых направлений взаимодействия — проведение совместных прикладных исследований рынков инновационной продукции, разработка и реализация комплексных программ и проектов, создание благоприятных условий для продвижения инновационных разработок отечественных производителей с последующим подбором стратегических инвесторов. Сотрудничество также предусматривает развитие совместной сети экспертных сообществ.

Источник: РИА Новости.

Компания:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!