Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу ПГУ-450 Ярославской ТЭС

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ярославской области» (Ярославское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу парогазовой установки мощностью 450 МВт (ПГУ-450) Ярославской ТЭС (Хуадянь-Тенинской ТЭЦ).



Комплексные испытания ПГУ-450 стали заключительным этапом проекта строительства Ярославской ТЭС, реализуемого ПАО «ТГК-2» совместно с китайской компанией «Хуадянь». Строительство нового объекта генерации велось с декабря 2013 года в п. Тенино Ярославской области в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ). Проект предусматривал ввод в составе ПГУ-450 паровой турбины LN-150/7.6/0.84 производства Харбинского турбинного завода и двух газотурбинных установок ГТЭ-160 производства ПАО «Силовые машины». В рамках проекта также реализована схема выдачи мощности ПГУ-450, предусматривающая ввод в работу кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская № 1, КВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Ярославская № 2, КВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тутаев, КВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС – Тверицкая, монтаж нового оборудования КРУЭ-220 кВ Ярославской ТЭС, оснащение энергообъектов микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, устройствами передачи аварийных сигналов и команд.



Испытания с включением нового объекта генерации на параллельную работу с Единой энергосистемой России проводились с целью проверки его готовности к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование ПГУ-450 в различных эксплуатационных режимах. ПГУ непрерывно работала с номинальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. В ходе испытаний, также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность энергоблока Ярославской ТЭС к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при выделении его на собственные нужды.



В процессе проектирования и строительства ПГУ-450 Ярославской ТЭС специалисты Системного оператора принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в разработке программы комплексного опробования генерирующего оборудования, комплексных испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Ярославского РДУ.



В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу генерирующего оборудования Ярославской ТЭС специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Ярославской области с учетом мощности нового объекта генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости, токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики Ярославской ТЭС и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности электростанции. Кроме того, актуализирована настройка комплекса противоаварийной автоматики ПС 220 кВ Ярославская и ПС 220 кВ Тутаев.



Во время испытаний с включением ПГУ-450 Ярославской ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к вводу в работу.