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Пресс-релизы

Торжественная затяжка "оптики": связисты начали строительство сетей в городе Муравленко на Ямале

Торжественная затяжка оптики: связисты начали строительство сетей в городе Муравленко на Ямале

20 июня 2017, 15:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» начал работы по формированию сетей связи в рамках инвестиционной программы 2017 года в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Начало строительства связисты отметили торжественной затяжкой оптического кабеля по улице Новая.

Волоконно-оптические линии связи в Муравленко «Ростелеком» прокладывает в подземной кабельной канализации, не используя воздушные опоры, и, соответственно, не нарушая благоустройство и внешний вид города. Связисты используют «ковровый» метод застройки – это означает, что работы проводятся одновременно в разных частях города, а подключения абонентов к услугам связи происходят сразу после приемки «оптики» в эксплуатацию в каждом конкретном доме.

«Ростелеком» строит сети связи в Муравленко с 2010 года по технологии GPON или «оптика в квартиру». За семь лет строительства новая технология стала доступна для более семи тысяч семей города. По «оптике» жителям доступны быстрый интернет на скорости свыше 100 Мбит/с, уникальное интерактивное телевидение и цифровая телефония.

Александр Оболтин, исполняющий обязанности директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»:  «На сегодняшний день более 70% семей Ямала могут подключить услуги «Ростелеком» по оптической технологии доступа. Мы продолжаем работу в этом направлении: в 2017 году в Муравленко будет построено два километра «оптики», еще почти тысяча семей смогут подключить самые инновационные услуги компании. Основное строительство пройдет по улицам Дружбы народов и Пионерской».

«Оптическое» строительство в Муравленко – часть реализации стратегии «Ростелекома», которая предусматривает ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России. При строительстве используется технология GPON (Gigabit Passive Optical Networks), которая сегодня считается одной из самых инновационных разработок и предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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