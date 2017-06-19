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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Мурманске на базе филиала "Колэнерго" открылся трудовой сезон студенческого стройотряда "Энергетик Заполярья-2017"

В Мурманске на базе филиала Колэнерго открылся трудовой сезон студенческого стройотряда Энергетик Заполярья-2017

20 июня 2017, 13:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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Одиннадцать учащихся кафедры энергетики и транспорта МГТУ прошли  предварительные инструктажи, медицинскую комиссию, обеспечены страховкой и спецодеждой. С ними заключены трудовые договоры, на основании которых они в течение месяца будут работать в энергокомпании.
 
Это уже четвертый трудовой сезон для будущих энергетиков – работа студотрядов организуется на предприятии с 2014 года.
 
На торжественной линейке, которая прошла сегодня в Северных электрических сетях ребят проинформировали о характере и объемах предстоящих работ, напомнили о важности соблюдений правил охраны труда и техники безопасности, пожелали успешного освоения азов будущей профессии.
 
Совместная организация работы студенческого отряда проводится на основании Соглашения между ПАО «МРСК Северо-Запада» и Мурманским государственным техническим университетом.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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