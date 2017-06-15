В ОАО "Сетевая компания" проходят соревнования электромонтеров распределительных сетей

Впервые в традиционном для электросетевой компании мероприятии соревнуются бригады, все представители которых владеют навыками производства работ под напряжением.



Цель ежегодного конкурса профессионального мастерства – выявление лучших специалистов, обмен опытом и демонстрация новейших разработок. Соревнованиям предшествует тщательная подготовка на местах, которая начинается с ежегодной сдачи экзаменов и заканчивается жестким отбором самых достойных представителей районов электрических сетей (РЭС).



В этом году соревнования филиала компании Приволжские электрические сети состоялись на полигоне недалеко от населенного пункта Ямашурма Высокогорского района РТ. На мероприятие собрались представители 9 РЭСов, входящих в структуру филиала. Предварительно на полигоне был проведен комплекс подготовительных работ, разъяснил начальник Высокогорского РЭС Марат Гиниятуллин.



По традиции соревнования начались с построения. В торжественной церемонии принял участие руководитель Исполкома Высокогорского муниципального района РТ Илшат Хуснутдинов, который, отметил актуальность проводимого мероприятия, в том числе и с точки зрения совершенствования навыков безопасного проведения работ, потому что «профессия энергетика является почетной и одновременно опасной». Он пожелал всем плодотворной работы, получения новых знаний и обмена опытом.



Праздником для сотрудников филиала назвал соревнования главный инженер ПЭС Вильдан Нигметзянов. Он подчеркнул важность проводимого мероприятия и его прикладное значение: «Для нас главное в работе – это высокий уровень удовлетворенности потребителей, для которых мы являемся «невидимками», - заявил он, – Именно поэтому в компании уже несколько лет внедряется технология производства работ под напряжением, и сейчас каждая бригада-участница соревнований сможет продемонстрировать освоенные навыки».



Далее по команде заместителя главного судьи – заместителя главного инженера по распределительным сетям Андрея Амосова бригада Лаишевского РЭС - победительница прошлого года подняла флаг ОАО «Сетевая компания».



В программу соревнования вошли 10 этапов, включающих проверку как теоретических знаний, так и практических навыков. Наряду с проверкой знаний, решением ситуационных задач и демонстрацией реанимационных мероприятий электромонтерам предстояло снять за четыре минуты с опоры манекен, выполняющий роль пострадавшего, обнаружить неисправность и потушить пожар в комплектной трансформаторной подстанции, проверить правильность работы расчетно-измерительного комплекса и др.



По завершении выполнения каждого практического этапа действия членов команд досконально разбирались квалифицированными судьями и выставлялись командные оценки – баллы, в том числе и штрафные – за допущенные командами упущения в технологии производства работ. Оценивалась правильность и оперативность выполнения заданий, четкость и грамотность проведения инструктажей, использование технических усовершенствований и другие нюансы, включенные в технологические карты прохождения этапов. Так, на этапе «освобождение пострадавшего от действия электрического тока» многие бригады использовали специальное устройство – десантер, который значительно помогает сократить время при спуске.



Все команды-участницы соревнований старались демонстрировать высокое мастерство и качество проведения работ, получить максимальное количество баллов на этапе, в том числе за внедрение технических усовершенствований.



Дополнительные баллы были начислены и трем командам - за лучшие учебные мини-полигоны, созданные на базе каждого РЭСа в прошлом году. По словам начальника СРС Искандера Хамидуллина, эта практика будет продолжена и в будущем.



Этап проверки укомплектованности бригадных автомобилей средствами защиты и снаряжением – превратился в своеобразный обмен опытом в реализации лучших практик оснащения бригадных автомобилей. Внедряемая в компании Производственная система «Энергия» (Бережливое производство) в очередной раз подтвердила свою актуальность и востребованность – «монтерский» конкурс по усовершенствованию приспособлений и инструментов, позволяющий упростить производственный процесс и сократить потери до минимума вызвал особый интерес всех участников и гостей соревнования. Своеобразную презентацию для «приволжан» устроили коллеги из Чистопольских электрических сетей, приехавшие на полигон под руководством заместителя главного инженера ЧЭС Рустема Галимзянова. Они продемонстрировали свою новейшую-разработку - бригадный автомобиль, оснащенный выдвижной конструкцией – трансформером. Следует отметить, что «чистопольцы» участвовали в разработке стандарта оснащения бригадного автомобиля УАЗ-Фермер стеллажами и боксами, изготавливая опытный образец на базе эталонного подразделения – Аксубаевского РЭС. Не прошло и полугода, как они выдали новое принципиальное решение компоновки внутреннего пространства кузова автомобиля, существенно улучшающего эргономику использования кузова автомобиля. В свою очередь представители ПЭС предложили дооснастить автомобиль, специальной шторкой-жалюзи для ящиков (этим аксессуаром оснащен один из бригадных автомобилей ПЭС).



Соревнования бригад распределительных сетей позволяют объективно оценить уровень квалификации электромонтеров компании, при этом стоит отметить, что около восьмидесяти процентов из них составляют сейчас выпускники Казанского Энергоуниверситета. Для многих эта профессия становится первой ступенькой для дальнейшего карьерного роста. Так мастер Высокогорского РЭС Ренат Нуриев, который пришел в «Сетевую компанию» после окончания вуза на должность электромонтера, сейчас руководит бригадой, работающей с прошлого года под напряжением, в функционал которой входит подключение новых абонентов к электрической сети. В таких соревнованиях принимает участие впервые, но говорит, что для него очень ценен опыт его наставника – мастера Сергея Абрамова, который в составе бригады ПЭС становился победителем общесистемных соревнований компании 2014 года.



В итоге конкурентной соревновательной борьбы победителем вновь стала команда Лаишевского РЭСа. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись также бригады Высокогорского и Зеленодольского РЭСов, занявшие соответственно второе и третье места. Также дипломами и ценными подарками были награждены участники бригад, ставшие лучшими в своих профессиях.



Значимость проведенного мероприятия отметил по его завершении заместитель главного инженера ПЭС Николай Авдеев: «Мы ежегодно держим этот экзамен, где подтверждаем самоотверженным трудом, выносливостью и терпением свой профессионализм. И это доказывает тот факт, что работа электросетевого предприятия, укомплектованного таким персоналом, будет всегда выполняться на самом высоком уровне».