Во "Владимирэнерго" перед трудовой сменой прошло обучение студенческого стройотряда "Энергия 33"

Современное состояние и тенденции развития композиции
20 июня 2017, 12:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
С 13 по 19 июня 2017 в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе «Владимирского учебного центра «Энергетик» прошло обучение на вторую группу электробезопасности бойцов студенческого строительного отряда (ССО) «Энергия 33».
На итоговом занятии участники стройотряда, сформированного на базе кафедры электроэнергетики и электротехники Владимирского государственного университета имени А.Г.и Н.Г.Столетовых, успешно реанимировали пострадавшего от удара током, в роли которого выступил тренажёр-манекен «Гоша», а также прошли компьютерное тестирование на группу электробезопасности. В ходе обучения ребята побывали на диспетчерском щите производственного отделения филиала «Владимирэнерго» - «Владимирские электрические сети», где начальник оперативно-диспетчерской службы Владимирских электросетей Юрий Морозов рассказал студентам о функционировании электросетевого комплекса предприятия, специфике деятельности диспетчеров и организации оперативно-технологического управления энергосистемой. Увидеть реальную работу энергооборудования бойцы «Энергии 33» смогли на подстанции 110/6 кВ «Химзаводская», которая является одним из основных питающих центров для предприятий и населения восточной части города Владимира.
Командир «Энергии 33» Денис Лысенко поделился впечатлениями о подготовке в специальной школе командиров ССО ПАО «Россети», которая прошла в Москве 25-26 мая. В ходе двухдневных интенсивных курсов студенты полностью погрузились в свою будущую профессию, познакомились с особенностями работы на энергообъектах электросетевого комплекса, приобрели навыки успешного управления коллективом, познакомились с историей студенческих отрядов России.
Выступая перед студентами, начальник департамента управления персоналом филиала «Владимирэнерго» Владимир Мырочкин отметил важность работы в стройотряде для формирования будущей карьеры. Ведь для сегодняшних бойцов «Энергии 33» это будет первый опыт работы на реальных энергообъектах.
Третьего июля в филиале «Владимирэнерго» будет организована торжественная линейка, посвящённая открытию нового трудового сезона студенческих строительных отрядов, и бойцы ССО «Энергия 33» сделают первые шаги навстречу выбранной профессии.