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Пресс-релизы

ЗТР отгрузил 5 реакторов в Малайзию

ЗТР отгрузил 5 реакторов в Малайзию

20 июня 2017, 14:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР

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ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) выполнил поставка оборудования в Малайзию, подстанция Bentong South, для Tenaga Nasional Berhad - крупнейшей малазийской компании в сфере  энергетики.

Объем контракта: 3 реактора РТМ-125000/500, 2 реактора РОМ-1000/245, а также шеф-надзор за монтажом и пуском оборудования в эксплуатацию.

Контракт был получен в результате серьезной конкурентной борьбы и содержал такие специфические требования, как проведение дизайн-ревью, приезд инспекторов заказчика на контрольные точки изготовления и освидетельствование приемо-сдаточных испытаний представителем международной лаборатории CESI, Италия. После успешных заводских испытаний оборудование было отгружено в порт Черноморск и далее в малазийский порт Кланг.

Сразу же после доставки реакторов на объект специалистам сервисного центра ЗТР предстоит провести слаженную работу по надзору за монтажом и пуском оборудования в сжатые сроки.  

Компания: ПАО "Запорожтрансформатор"
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