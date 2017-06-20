Завершена промышленная экспертиза здания главного корпуса ТЭЦ-1

Современное состояние и тенденции развития композиции
20 июня 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
ООО «Мордовский центр экспертиз» завершило экспертизу здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1 (принадлежащего филиалу "Мордовский" ПАО "Т Плюс"). Проверка подтвердила его соответствие предъявляемым требованиям промышленной безопасности.
По итогам обследования энергообъекта экспертная комиссия выдала положительное заключение о техническом состоянии здания. Проведена оценка состояния большинства контролируемых параметров основных строительных конструкций и элементов здания.
Напомним, в мае завершены работы по восстановлению постоянной кровли Пензенской ТЭЦ-1 после частичного обрушения, произошедшего 26 января 2017 года.