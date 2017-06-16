АО "Атомэнергомаш" представляет технологии создания реакторного оборудования на Международном форуме "АТОМЭКСПО-2017"

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 17:09
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Машиностроительный дивизион Росатома - АО «Атомэнергомаш» представляет в рамках IX Международного форума «АТОМЭКСПО-2017» полную производственную цепочку создания реакторной установки ВВЭР от проектирования до отгрузки готового продукта заказчику. Стенд компании выполнен в концепции единого механизма. В частности, посетители выставки могут увидеть имитацию контрольной сборки реактора ВВЭР, а также смогут отправиться в виртуальное путешествие по производственной цепочке изготовления реакторного оборудования, увидеть своими глазами выплавку стали, сварку реактора и другие сложные технологические процессы.
Также 20 июня в рамках форума состоялся Круглый стол «Чистая вода, как один из ключевых факторов экологической устойчивости: опреснение, водоподготовка, водоочистка». В ходе мероприятия участники рынка, эксперты и аналитики обсудили сокращение водных ресурсов, текущие решения и новые технологии в области опреснения водоподготовки, водоочистки, экономические аспекты производства пресной воды, страновые «кейсы», перспективы развития рынка и другие вопросы.
Международный форум «АТОМЭКСПО» проводится ежегодно по инициативе Госкорпорации «Росатом» и зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В этом году главная тема форума – «Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность». Деловую программу «АТОМЭКСПО 2017» дополнит обширная выставочная экспозиция с участием более 90 ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей, которые продемонстрируют свои высокотехнологичные решения и продукты. Российскую атомную отрасль представят более 40 предприятий Госкорпорации «Росатом», в том числе: АО «Концерн Росэнергоатом», Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», Группа компаний «АСЭ», АО «РАСУ», Урановый холдинг АРМЗ, ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», АО «Техснабэкспорт», АО «Русатом Оверсиз», АО «Русатом Хелскэа». Также свои экспозиции представят ведущие зарубежные компании и организации – Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), China National Nuclear Corporation (CNNC, Китай), НАК «Казатомпром» (Казахстан), AREVA NP и Schneider Electric (обе - Франция), L-3 MAPPS (Канада), TAIM WESER (Испания), Fortum (Финляндия), а также компании из Республики Корея, Турции, Словакии, Италии и других стран. В 2016 году мероприятия форума посетили более 5000 человек из 55 стран – рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках «АТОМЭКСПО 2016», оценивается в 10 млрд долларов.