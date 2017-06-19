Дальэнергосбыт увеличил сроки приема показаний в июне в связи со сменой тарифов на электроэнергию

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 15:08
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Дальэнергосбыт продлевает сроки приема показаний и рекомендует передать данные приборов учета с 20 по 30 июня. С 1 июля в Приморье начнут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения. Компания увеличивает сроки приема показаний в июне для максимально корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля.
В соответствии с Постановлением Департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/1 от 26 декабря 2016 года изменился тариф на электроэнергию для населения. Документ предусматривает дифференцированную оплату для жителей городских и сельских населенных пунктов.
Согласно Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,83 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 3,15 рубля за киловатт-час, ночной – 1,14 рубля за киловатт-час.
Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,47 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,76 рубля за киловатт-час и за ночное – по 1 рублю за киловатт-час.
Дальэнергосбыт также рекомендует всем потребителям-физическим лицам оплатить потребленную электроэнергию, а также погасить имеющуюся задолженность до 30 июня 2017 года.