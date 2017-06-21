Дополнительные 100 миллионов для ремпрограммы МРСК Северного Кавказа

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 17:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Для реализации ремонтной программы МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») в 2017 году запланировано профинансировать выполнение работ на сумму 1 млрд 289,15 млн рублей.
Особенностью текущего года стала необходимость проведения дополнительного объема работ по повышению надёжности электроснабжения республик Северо-Кавказского федерального округа. Это стало возможным благодаря использованию почти 100 миллионов рублей финансовой поддержки, предоставленной ПАО «Россети» в рамках реализации Плана развития МРСК Северного Кавказа. Таким образом, дофинансирована ремонтная программа управляемых МРСК Северного Кавказа обществ «Дагестанская сетевая компания» на 72,3 млн рублей и «Чеченэнерго» на 26,3 млн рублей.
Полученные средства направлены на выполнение ряда технических работ и мероприятий, которые планируется завершить до конца II квартала. По мнению специалистов, это позволит значительно повысить надёжность работы электросетевого комплекса в предстоящий осенне-зимний период.
В частности, в «Дагестанской сетевой компании» выполняются технические мероприятия по улучшению состояния электросетей 1960-70 гг постройки в 22 административных районах Республики Дагестан, имеющих сегодня низкую пропускную способность и надежность.
Будут определены и заменены перегруженные трансформаторы I-II габарита. Улучшено состояние оборудования проходных трансформаторных пунктов 6-10 кВ, предусматривающих замену изношенных выключателей нагрузки. Планируется также заменить неремонтопригодные масляные выключатели 10 кВ на вакуумные.
Для повышения безопасности энергетики заменят дефектные корпуса КТП-10(6)/0,4 кВ шкафного типа, расположенные вблизи школ и дошкольных учебных заведений. Отремонтируют закрытые трансформаторные пункты с неисправными ограждениями и дверьми, оснастив их инженерно-техническими средствами охраны.
Планируется капитальный ремонт аккумуляторной батареи на подстанции «Махачкала» для повышения надёжности систем постоянного оперативного тока. Кроме этого, ремонт строительной части пройдет на подстанциях 35-110 кВ и ЗТП 6-10/0,4 кВ, питающих ответственных потребителей, произойдет доукомплектование аварийного резерва оборудования.
В АО «Чеченэнерго» также состоятся работы по повышению надёжности электроснабжения, снижения повреждаемости распределительных сетей 0,4-10 кВ, пройдет ряд мероприятий по обеспечению надёжности работы оборудования РЗА на подстанции «Гудермес-Тяговая», будет доукомплектован аварийный резерв оборудования.
Таким образом, дополнительное финансирование позволит частично решить ряд важных производственных задач, стоящих перед электросетевым комплексом, и существенно повысит надежность электроснабжения в предстоящий осенне-зимний период.