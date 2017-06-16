Enel вновь вошла в индекс FTSE4GOOD с оценкой 4,6 из 5

Enel S.p.A., по результатам включения в индекс по Устойчивому развитию FTSE4GOOD, получила 4.6 из 5 баллов, будучи оцененной по экологическим, социальным показателям и показателям корпоративного управления. В вопросах корпоративного управления компания получили наивысшую оценку, 5 из 5. По социальным показателям компания была оценена на 4.7 из 5 и по экологическим показателям на 4.3. Впервые испанская дочерняя компания Endesa была включена в индекс FTSE4GOOD.



Генеральный директор Enel, Франческо Стараче, прокомментировал: “FTSE4GOOD в очередной раз признал важность устойчивой политики нашей компании, процедур и применимых практик, как яркий пример того, как эти факторы могут приносить ценность компании. Наша бизнес-модель, основанная на создании общих ценностей для всех заинтересованных сторон, по-прежнему высоко оценивается наиболее значимыми индексами в сфере устойчивого развития, укрепляя наши позиции признанного лидера в энергетическом секторе мирового масштаба”.



Индекс FTSE4Good был создан глобальной компанией FTSE Russel и является фондовым индексом акций, разработанным для поддержки инвестиций в компании на основе их деятельности по экологическим, социальным и управленческим показателям. Предприятия, включенные в индексы FTSE4Good, соответствуют разнообразным экологическим, социальным и управленческим показателям.



Помимо индекса FTSE4Good, компания Enel занимает лидирующие позиции во всех остальных мировых индексах по устойчивому развитию: Enel входит в мировой индекс Dow Jones, Euronext Vigeo Eiris, STOXX Global ESG, а также входит в индекс по раскрытию информации о выбросах парниковых газов (Carbon Disclosure Leadership Index).



Приверженность Enel самым высоким стандартам устойчивого развития привлекает все больший интерес социально ответственных инвестиционных фондов: основываясь на последних показателях на момент декабря 2016 года, социально ответственные фонды SRI (Socially Responsible Investor) владеют 8% общего числа выпущенных акций Enel (7.7% по состоянию на декабрь 2015 года), увеличившись почти в два раза по сравнению с показателем в 4%, зафиксированным 5 лет назад, в конце 2011 года.