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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Тулэнерго" отремонтировал более 1400 км линий электропередачи 0,4 – 10 кВ

Филиал Тулэнерго отремонтировал более 1400 км линий электропередачи 0,4 – 10 кВ

21 июня 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжается реализация ремонтной программы в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.

Напомним, что данная программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.

В настоящее время проведен комплексный ремонт 4 подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт 513 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; 41,23 км воздушных линий напряжением 35-110 кВ и 1409,58 км напряжением 0,4-10 кВ.

Важным направлением ремонтной программы является расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4 – 110 кВ. в данный момент расчищено от древесно-кустарниковой растительности 346,37 га трасс линий электропередачи.

На реализацию мероприятий в рамках ремонтной программы 2017 года уже направлено 140,86 млн. рублей, что составляет 42 % от плана года.

Следует отметить, что успешно проведенная летняя ремонтная кампания повышает надежность работы электросетевого комплекса Тульской области и является залогом бесперебойного электроснабжения потребителей региона.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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