Филиал "Тулэнерго" отремонтировал более 1400 км линий электропередачи 0,4 – 10 кВ

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжается реализация ремонтной программы в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.
Напомним, что данная программа формируется ежегодно в соответствии с долгосрочными планами ремонтов, а также на основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния оборудования.
В настоящее время проведен комплексный ремонт 4 подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт 513 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; 41,23 км воздушных линий напряжением 35-110 кВ и 1409,58 км напряжением 0,4-10 кВ.
Важным направлением ремонтной программы является расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4 – 110 кВ. в данный момент расчищено от древесно-кустарниковой растительности 346,37 га трасс линий электропередачи.
На реализацию мероприятий в рамках ремонтной программы 2017 года уже направлено 140,86 млн. рублей, что составляет 42 % от плана года.
Следует отметить, что успешно проведенная летняя ремонтная кампания повышает надежность работы электросетевого комплекса Тульской области и является залогом бесперебойного электроснабжения потребителей региона.