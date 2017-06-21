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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава ФСК ЕЭС встретился с Вице-премьером Грузии и руководством совместной компании "СакРусэнерго"

Глава ФСК ЕЭС встретился с Вице-премьером Грузии и руководством совместной компании СакРусэнерго

21 июня 2017, 17:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Делегация ФСК ЕЭС во главе с Председателем Правления Андреем Муровым совершила двухдневный рабочий визит в Грузию, в ходе которого состоялась встреча с Вице-премьером, Министром энергетики Грузии Кахой Каладзе и руководством совместной компании АО «СакРусэнерго».

На встрече обсуждались вопросы надежности работы электрических сетей «СакРусэнерго», реализации социально значимых проектов на территории Грузии, планы развития передающей сети Грузии, в том числе участие АО «СакРусэнерго» в строительстве ЛЭП 500 кВ «Марнеули – Айрум» от подстанции «Марнеули» (Грузия) до границы с Арменией в рамках энергетического коридора «Север – Юг».

В ходе визита российская делегация посетила объекты «СакРусэнерго» и ознакомилась с текущей деятельностью компании.

Справочно: в 1996 году ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительство Грузии на паритетных началах (50/50) учредили Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»).

На баланс АО ОЭС «ГрузРосэнерго» были переданы межгосударственные линии электропередачи, связывающие энергосистему Грузии с энергосистемами соседних стран: ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» (Россия-Грузия), включая участок на территории России, ВЛ 500 кВ «Мухрани» и ВЛ 330 кВ «Гардабани» (Грузия-Азербайджан), ВЛ 220 кВ «Аджара» (Грузия-Турция), а также системообразующую сеть внутренних ВЛ 500 кВ. АО ОЭС «ГрузРосэнерго» переименовано в АО ОЭС «СакРусэнерго». На сегодняшний день с российской стороны 50% пакетом акций АО ОЭС «СакРусэнерго» владеет на правах собственности ПАО «ФСК ЕЭС».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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