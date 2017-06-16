Исполнители коммунальных услуг г. Брянска должны филиалу "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" за электроэнергию 287 миллионов рублей

Общая дебиторская задолженность за потребленную электрическую энергию исполнителей коммунальных услуг (управляющих компаний и товариществ собственников жилья) г. Брянска перед филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» по данным на 1 июня 2017 года составила 287 млн. рублей, а общая сумма дебиторской задолженности УК и ТСЖ Брянской области – 370 млн. рублей.



В антирейтинге представлены 10 исполнителей коммунальных услуг г. Брянска, период задолженности которых превышает 3 расчетных периода потребления энергоресурса*:



1. ООО «Новые технологии управления» – 55,4 млн. руб. (6 расчетных периодов).

2. МУП «Жилспецсервис» г. Брянска – 36,9 млн. руб. (6 расчетных периодов).

3. МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска – 27,6 млн. руб. (4 расчетных периода).

4. ООО «Домоуправление №11» –7,1 млн. руб. (6 расчетных периодов).

5. ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис – Жилищный эксплуатационный участок №2» – 5,8 млн. руб. (5 расчетных периодов).

6. ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» – 5,3 млн. руб. (5 расчетных периодов).

7. ООО УК «Жилкомсервис – Жилищный эксплуатационный участок №4» – 4,5 млн. руб. (7 расчетных периодов).

8. ООО «ПРОФГАРАНТ» – 4,3 млн. рублей (8 расчетных периодов).

9. ООО «УК «Ваш Дом» – 4,2 млн. руб. (5 расчетных периодов).

10. ООО «ЖСК» – 3,3 млн. руб. (4 расчетных периода).



С 1 января 2017 года расходы на общедомовые нужды (ОДН) относятся к жилищным услугам и включены в плату за содержание общего имущества (СОИ) многоквартирного дома (МКД). Обращаем внимание на то, что с 1 июня 2017 года вступили в силу новые нормативы потребления электрической энергии в целях СОИ в МКД. Нормативы на СОИ утверждаются в регионах Российской Федерации для каждой группы многоквартирных домов. В Брянской области нововведения закреплены Приказом Управления государственного регулирования тарифов № 9/1-нэ от 18 мая 2017 года «О нормативах потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Брянской области». Нормативы на СОИ учитывают наличие или отсутствие лифтов, систем принудительной вентиляции, чердаков и подвалов, электроотопительных и электронагревательных установок. Размер норматива в Брянской области составляет от 0,48 до 2,51 кВт*ч на 1м2 общедомовой площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.



«Изменения в законодательстве должны мотивировать управляющие организации на более ответственное и серьезное отношение к своей работе. Внедрение энергоэффективных технологий и борьба с несанкционированными подключениями к электросетям – это лишь небольшая часть мероприятий, которые позволят УК и ТСЖ исключить превышение установленного норматива потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД, – комментирует Валерий Гричанный, уполномоченный представитель филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». – Мы же, со своей стороны, продолжим работу по переводу бытовых абонентов на прямые расчеты за электроэнергию. Следует отметить, что результаты такой работы становятся уже заметны и в денежном выражении. Так, общая дебиторская задолженность УК и ТСЖ города Брянска за 3 последних месяца снизилась на 3 миллиона рублей, а ранее она только увеличивалась».



* Один расчетный период равен одному месяцу потребления энергоресурса.