Оборудование ЗАО "ЗЭТО" будет работать в Арктике

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 15:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО, АРКТИКА
На сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации опубликован «Базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд арктической зоны Российской Федерации». Издание состоит из восьми томов и содержит все необходимое, что производится в России и может быть использовано в Арктике.
Каждый том каталога представляет один из восьми федеральных округов России. В свою очередь каждый том разделен на 8 глав по отраслям: транспортные средства, энергетическое и электротехническое оборудование, специальные конструкции и материалы и т.д.
В томе посвященном Северо-Западному федеральному округу, в разделе «Энергетическое и электротехническое оборудование», представлена продукция великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО»: разъединители серии РГ, РПВ, РПГ, РЛК, РЛНД на напряжение 10-500 кВ; заземлители 110-750 кВ; элегазовые трансформаторы тока серий ТОГФ 110-330 кВ, ТОГП 500 кВ, а также ТОГФ 110 кВ с азотной изоляцией; трансформаторы напряжения ЗНОГ 110-220 кВ и выключатели элегазовые баковые, колонковые 110-220 кВ; ограничители перенапряжений; шинные опоры и ошиновка жесткая 110-750 кВ; компактный модуль КМ ОРУ 110 кВ.
Все оборудование ЗАО «ЗЭТО», вошедшее в каталог для нужд Арктики, надежно работает в условиях холодного климата и уже имеет хорошие рекомендации на внутреннем и внешнем рынках. В рамках данного проекта, аппараты великолукского производства будут применяться, как альтернатива зарубежным аналогам таких производителей, как Siemens, Alstom, ABB и HAPAM.