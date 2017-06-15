Оборудование ЗАО "ЗЭТО" будет работать в Арктике

На сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации опубликован «Базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд арктической зоны Российской Федерации». Издание состоит из восьми томов и содержит все необходимое, что производится в России и может быть использовано в Арктике.

Каждый том каталога представляет один из восьми федеральных округов России. В свою очередь каждый том разделен на 8 глав по отраслям: транспортные средства, энергетическое и электротехническое оборудование, специальные конструкции и материалы и т.д.

В томе посвященном Северо-Западному федеральному округу, в разделе «Энергетическое и электротехническое оборудование», представлена продукция великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО»: разъединители серии РГ, РПВ, РПГ, РЛК, РЛНД на напряжение 10-500 кВ; заземлители 110-750 кВ; элегазовые трансформаторы тока серий ТОГФ 110-330 кВ, ТОГП 500 кВ, а также ТОГФ 110 кВ с азотной изоляцией; трансформаторы напряжения ЗНОГ 110-220 кВ и выключатели элегазовые баковые, колонковые 110-220 кВ; ограничители перенапряжений; шинные опоры и ошиновка жесткая 110-750 кВ; компактный модуль КМ ОРУ 110 кВ.

Все оборудование ЗАО «ЗЭТО», вошедшее в каталог для нужд Арктики, надежно работает в условиях холодного климата и уже имеет хорошие рекомендации на внутреннем и внешнем рынках. В рамках данного проекта, аппараты великолукского производства будут применяться, как альтернатива зарубежным аналогам таких производителей, как Siemens, Alstom, ABB и HAPAM.

По словам заместителя председателя правительства РФ, председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрия Рогозина: все, что производится для нужд Арктики сегодня, должно иметь высший стандарт, своего рода знак качества «Арктический ГОСТ». Поскольку Арктика по определению является естественным полигоном, те изделия, которые прошли здесь испытания, уже доказали свою надежность и будут работать в любых других условиях.