Представители Минэкономразвития Марий Эл познакомились с процессом производства тепла и электроэнергии на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2

Йошкар-Олинскую ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс посетили представители Департамента тарифного регулирования Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл.



В рамках состоявшегося визита гости побывали в основных цехах ТЭЦ, на щитах управления, познакомились с процессом производства тепловой и электрической энергии, условиями труда на станции, ходом подготовки энергообъекта к предстоящему осенне-зимнему периоду.



В настоящее время на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ведется текущий ремонт котлоагрегата ст.№2, паропроизводительностью 500 т/ч. Текущие ремонтные работы проведены на турбоагрегатах ст.№1 и ст.№2.



Наиболее значимым мероприятием ремонтной кампании 2017 года станет проведение капитального ремонта котлоагрегата ст.№2, что позволит повысить общую надежность оборудования, улучшить параметры его работы.



В целом, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг., компанией будут реализованы все плановые работы на основном, вспомогательном оборудовании энергообъектов, зданиях и сооружениях, находящихся в зоне ответственности филиала в г. Йошкар-Оле. Ремонты пройдут в соответствии с утвержденными графиками в рамках общефедеральной программы Группы «Т Плюс» "Re: Конструкция 2017", направленной на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей и предполагающей, в том числе, дополнительные вложения в повышение надежности функционирования оборудования. Проведение ремонтных мероприятий позволит обеспечить выполнение главной задачи, стоящей перед энергетиками, – бесперебойного тепло- и электроснабжения потребителей.



Напомним, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 является основным производителем электрической и тепловой энергии в столице республики. За счет тепловой энергии, вырабатываемой станцией, обеспечивается практически 100% горячего водоснабжения потребителей города в межотопительный период и половина потребности столицы в тепловых ресурсах в осенне-зимний сезон.



Как отметили по итогам визита представители министерства, наглядное знакомство с технологией производства позволяет более точно оценить обоснованность учета расходов энергокомпании на техническое обслуживание и ремонт оборудования при регулировании тарифов на тепловую энергию. Практику проведения подобных встреч гости назвали полезной.



В свою очередь, принимавший участие во встрече заместитель директора филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс по развитию тепловых узлов Константин Афанасьев, подчеркнул, что компания «Т Плюс» всегда открыта к сотрудничеству и диалогу. «Мы готовы демонстрировать работу наших энергообъектов изнутри – это дает возможность лучше понять сложности и задачи, стоящие перед энергетиками, способствует конструктивному сотрудничеству, нацеленному на обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей Марий Эл».