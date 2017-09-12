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Новости компаний

Презентация дорожной карты "Высоковольтные вводы"

Презентация дорожной карты Высоковольтные вводы

21 июня 2017, 11:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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20 июня 2017 года в Москве на очередном совещании рабочей группы «Силовая электротехника» Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности была представлена дорожная карта «Высоковольтные вводы» до 2025 года.

Совещанием руководил модератор рабочей группы, главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев.

В заседании приняли участие дочерние и зависимые общества ПАО «Россети», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ведущие российские производители энергетического оборудования и предприятия промышленности, исследовательские и проектные организации.

Компанию «Изолятор» представлял председатель Совета директоров Александр Славинский.

В соответствии с решением предыдущего совещания руководители направлений рабочей группы «Силовая электротехника» представили проекты дорожных карт по видам оборудования

В числе представленных проектов была и дорожная карта развития направления «Высоковольтные вводы» до 2025 года, разработанная ПАО «Кубаньэерго» при активном участии специалистов компании «Изолятор».

На совещании было решено дополнить проекты информацией об устройствах online-диагностики и перспективной потребности в энергооборудовании объектов генерации.

На основе совокупности итоговых проектов дорожных карт по видам оборудования модератором рабочей группы будет подготовлена сводная Дорожная карта по теме «Силовая электротехника».

Благодарим ПАО «Россети» за приглашение участвовать в масштабной программе развития российской электротехнической промышленности!

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Компания: Завод "Изолятор"
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