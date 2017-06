"Росатом" нашел в Турции $10 млрд

После многолетних переговоров «Росатом» определился с пулом турецких инвесторов, которые получат 49% в проекте строящейся АЭС «Аккую». Долю получит консорциум трех крупных многопрофильных корпораций Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat, уже имеющих в портфелях энергоактивы. Стоимость сделки стороны не раскрывают, но турецкие компании инвестируют в проект пропорционально своему участию. Тем самым вклад консорциума составит порядка $10 млрд, но, замечают эксперты, финансовое положение новых инвесторов достаточно устойчиво и они имеют доступ к кредитам турецких госбанков.



Консорциум турецких компаний Cengiz Holding A.S., Kolin Insaat и Kalyon Insaat может получить до 49% в Akkuyu Nukleer A.S. (строит и будет эксплуатировать АЭС «Аккую»). Вчера «Росатом» подписал c консорциумом term sheet с основными условиями сделки. Саму сделку, по словам первого заместителя главы госкорпорации Кирилла Комарова, планируется закрыть до конца года. «После подписания term sheet официально обратимся в турецкое правительство за одобрением этих акционеров и этой сделки. Как только мы его получим, то начнем работать над юридическими документами»,— пояснил господин Комаров (цитата по ТАСС). По неофициальной информации, Анкара принципиальное согласие на участие этих компаний в проекте уже дала.



«Аккую» будет первой АЭС в Турции, должна состоять из четырех блоков по 1,2 ГВт, межправительственное соглашение о ее строительстве Москва и Анкара подписали в 2010 году. Это первая и пока единственная АЭС за рубежом, которая будет принадлежать «Росатому» — она строится по схеме BOO (build-own-operate). Возвращать инвестиции предполагается за счет фиксации тарифа — 12,35 за кВт•ч на 75% электроэнергии первых двух блоков и 25% выработки третьего и четвертого, с российской стороны проект софинансируется госкредитом. Госкорпорация еще не приступила к активному строительству: в ближайшее время Турецкое агентство по атомной энергии должно выдать разрешение на строительство неядерной части АЭС. 15 июня Akkuyu Nukleer получило лицензию на генерацию до 2066 года. Основную лицензию на строительство «Росатом» рассчитывает получить в марте 2018 года, первый энергоблок нужно сдать через семь лет — в 2023 году, к столетию победы кемалистской революции, затем энергоблоки будут запускаться ежегодно.



Сумму сделки в «Росатоме» не разглашают, сейчас доля госхолдинга с учетом дочерних структур достигает 100%. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в $20–22 млрд (сейчас «Росатом» оценил затраты как «около $20 млрд»), и часть этой суммы планировалось привлечь за счет продажи неконтрольной доли (по межправсоглашению, доля «Росатома» не должна быть менее 51%). По условиям term sheet, турецкий консорциум инвестирует в проект строительства АЭС пропорционально выкупленной доле, пояснили “Ъ” в «Росатоме», в итоге «будет сформирован уставный капитал в размере, достаточном для реализации проекта». При этом, как поясняли ранее “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, модель строительства предполагает, что достройка третьего и четвертого энергоблоков «Аккую» частично будет финансироваться за счет выработки первых двух.



«Все компании, вошедшие в консорциум,— очень крупные подрядчики, у которых хорошие отношения с властями Турции, поэтому решение об их участии в капитале АЭС было ожидаемо»,— говорит директор турецкого Института энергетических рынков и политики Волкан Оздемир. Он отмечает также, что Cengiz и Kolin существенным образом присутствуют в энергосекторе Турции: они совокупно контролируют около трети рынка по распределению и сбыту электроэнергии в стране, у них есть также и генерация. По мнению эксперта, финансовое положение этих компаний достаточно прочное, а в случае необходимости «они легко могут обратиться к госбанкам». При этом Cengiz Holding уже является подрядчиком строительства гидротехнических сооружений АЭС.



Источник: Коммерсант.

