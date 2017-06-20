"Росэлектроника" и АФК "Система" создадут совместное предприятие

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 15:42
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Холдинг «Росэлектроника» и АФК «Система» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает создание объединенной компании в сфере микроэлектроники. Контрольный пакет будет принадлежать АФК «Система», которая может привлечь в капитал создаваемой структуры независимых финансовых инвесторов.
Предполагается, что стороны внесут в объединенную компанию активы по разработке, производству и сертификации электронной компонентной базы. Их окончательный перечень будет определен после проведения комплексной проверки. Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2018 года.
«АФК «Система» обладает развитыми компетенциями в области микроэлектроники. Входящая в группу АФК «Система» компания «Микрон» имеет единственное в России производство уровня 180-90-65 нм, ведет научно-исследовательские работы по созданию технологии уровня 45 нм», – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. Специалист уверен, что партнерство, в рамках которого будут объединены ведущие микроэлектронные предприятия страны, позволит вывести отечественную отрасль на качественно новый уровень.
«Инициатива по объединению активов реализуется в соответствии со стратегией Госкорпорации Ростех, направленной на привлечение инвестиционных партнеров в компании, обеспечивающие технологический суверенитет страны. Объединение позволит перейти к реализации единой научно-технологической и продуктовой стратегии, централизовать управление программами исследований и разработок, расширить кооперационные связи предприятий, оптимизировать загрузку производственных мощностей и повысить их операционную эффективность», – сказал временный генеральный директор «Росэлектроники» Григорий Элькин.
По словам заместителя председателя совета директоров АФК «Система» Сергея Боева, объединение активов позволит добиться единой научно-технической политики в радиоэлектронике. Таким образом можно построить технологическую цепочку на единых принципах и технологиях, что повысит эффективность и снизит излишний уровень конкуренции между структурами АФК «Система» и Ростеха.