"Русэлпром" примет участие в развитии энергетического рынка Монголии

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 16:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСЭЛПРОМ
Договоренности о двухстороннем сотрудничестве между российским электротехническим концерном «Русэлпром» и Министерством энергетики Монголии заключены в ходе Петербургского международного экономического форума-2017.
В числе представителей зарубежных государств и компаний, прибывших в Санкт-Петербург для продвижения своих инвестиционных проектов и экономических инициатив, была делегация правительства Монголии во главе с премьер-министром Ж. Эрдэнэбатом.
Выступая на открытии форума, он отметил, что в настоящий момент его страна испытывает определенные трудности, и пригласил иностранных инвесторов к участию в совместных проектах. В первую очередь, предложение было адресовано компаниям из России, с которыми Монголия многие годы вела успешный бизнес, в том числе в сфере энергетики. «Нам нужны новые, экологически чистые технологии, поскольку глобальные климатические изменения негативно влияют на экономическое развитие многих стран в мире», - добавил глава правительства Монголии.
В рамках форума были заключены соглашения, которые определяют направления дальнейшего взаимодействия российской и монгольской сторон. В частности, меморандум, подписанный генеральным директором концерна «Русэлпром» В. Дорохиным и директором департамента Министерства энергетики Монголии Д. Чиммэтдоржем, предусматривает реализацию комплекса мероприятий, целью которых является развитие энергетического сектора и выработка оптимальной энергетической политики, направленной на удовлетворение постоянно растущих потребностей монгольской экономики. Правительство Монголии заинтересовано в создании надежной, эффективной и безопасной национальной энергетической системы, которая обеспечит существенное увеличение собственных мощностей, уменьшение зависимости от импорта, улучшение торгового баланса страны, минимизацию затрат и создание новых рабочих мест.
Профессиональные компетенции специалистов концерна «Русэлпром», их опыт в сфере реализации масштабных проектов на энергетическом рынке позволят ускорить решение поставленных задач. Запланировано создание совместных рабочих групп, которые займутся подготовкой конкретных предложений по ключевым вопросам. Особое внимание будет уделено энергоэффективности, увеличению удельного веса возобновляемых источников энергии (RES) на территории Монголии, применению комплексных подходов в области модернизации ранее построенных и строительстве новых объектов электрогенераии, анализу и контролю качества электроэнергии, подготовке специалистов для энергетической отрасли.